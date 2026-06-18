CTP, „ipoteză care arată a conspiraționism” despre Nicușor Dan: „Singura în stare a explica ce n-am înțeles de la început”

Cristian Tudor Popescu i-a adus noi critici președintelui Nicușor Dan și a comentat printr-o „ipoteză care arată a conspiraționism” decizia fostului primar general al Capitalei de a intra în cursa prezidențială din 2025.

„Al cui ales e N. Dan?”, este titlul postării lui CTP, care a amintit că Nicușor Dan a decis să candideze la alegerile prezidențiale din mai 2025 după decizia Curții Constituționale de a anula scrutinul din 2024, „astfel fiind blocat accesul la Cotroceni al lui C. Georgescu”.

Nicușor Dan, susține gazetarul, „a fost soluția de înlocuire rapidă a lui Georgescu de către cei care l-au lansat rachetă pe Georgescu”.

„Gândiți-vă la toate faptele și vorbele lui N. Dan care de un an ne contrariază pe cei care l-am votat. La folosirea justiției Savonea, plus procurorii-șefi numiți de N. Dan, pentru a rupe picioarele «dușmanilor poporului» până duminică. Dar până și plasmodia care l-a emanat cred că e nemulțumită de cum îi îndeplinește N. Dan ordinele..”, a adăugat CTP.

El susține că doar această „ipoteză care arată a conspiraționism” poate explica decizia lui Nicușor Dan de a candida la Președinție după ce câștigase un nou mandat la Primăria Capitalei.

„După ce am predat ani de zile propagandă și manipulare, ar fi și culmea. Știu foarte bine că orice story de prostit oamenii nu rezistă la o analiză rațională. Și totuși, tocmai rațiunea îmi impune acum o ipoteză care arată a conspiraționism, dar este singura în stare a explica ce n-am înțeles de la început: de ce a intrat primarul general abia ales N. Dan, într-o noapte, în bătălia electorală pentru președinție?”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.