CTP spune ce „socoteală” își face Nicușor Dan în cazul numirilor la șefia marilor Parchete. Verdictul gazetarului

Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru numirile făcute la Parchetul General, DNA și DIICOT, susținând că acesta mizează pe faptul că „are încă destui susținători capabili să îl urmeze până în pânzele negre”.

Într-o intervenție joi la B1 TV, gazetarul a spus că discursul președintelui din seara precedentă, în care Nicușor Dan a anunțat că a acceptat șapte dintre cei opt procurori propuși de ministrul PSD al Justiției pentru conducerile marilor parchete, „a fost un maximum în ce a făcut în materie de prostire în față”.

„Președintele nostru își face socoteala că are încă destui susținători capabili să îl urmeze până în pânzele negre. Are și astfel de susținători, sunt oameni care nu vor reacționa la nimic criticabil din ceea ce face domnul Nicușor Dan, își suspendă pur și simplu rațiunea, nu vor să asculte niciun fel de argumente, niciun fel de dovezi, îl susțin pe domnul Nicușor Dan orice ar face. Pe astfel de oameni se bazează domnul Nicușor Dan, pe oameni cu rațiunea suspendată”, a declarat CTP.

Nicușor Dan, „votat în primul rând pe criteriu moral”

Cristian Tudor Popescu consideră că Nicușor Dan „își pierde progresiv” din susținătorii „care nu încetează să raționeze”.

„Face total abstracție de faptul că a fost votat pe criteriu moral, în primul rând pe criteriu moral, pentru că el până atunci nu făcuse dovada vreunor calități pentru funcția de președinte, în care s-a aruncat într-o noapte, într-o toamnă, că până atunci spunea că nici vorbă, el vrea să își termine proiectele cu bucureștenii”, a adăugat CTP.

El a spus că Nicușor Dan nu a fost votat „pentru o competență dovedită în legătură cu această funcție, de pildă, cu politica externă”, ci pentru că oamenii „l-au considerat un om cinstit, un om onest, chiar dacă nu este spectaculos, chiar dacă nu are un discurs flamboaiant”.