Cu banii luați și lăsați fără mașini. Zeci de oameni păgubiți de un dealer auto au protestat la Arad

Zeci de oameni care au achitat mașini la un dealer auto din Arad, dar nu le-au fost livrate, au protestat vineri în fața sediului Inspectoratului județean de Poliție, unde au fost audiați reprezentanții importatorului, relatează Agerpres și presa locală.

Păgubiții au mers la sediul IPJ, unde au fost prezenți reprezentanți din București ai mărcii auto, pentru audieri în cazul dealerului care este acuzat că a vândut fictiv autoturismele.

În acest caz a fost deschis un dosar penal după plângerile clienților care nu și-au primit autoturismele KIA și ISUZU achitate, potrivit Special Arad și Critic Arad.

Reprezentanții KIA România nu au dorit să facă declarații la ieșirea de la audieri.

Păgubiții cer banii sau mașinile

La protestul spontan s-au adunat peste 30 de păgubiți, după ce au auzit că reprezentantul companiei va fi audiat la IPJ Arad, zona fiind supravegheată de jandarmi și polițiști, pentru a nu se isca incidente.

Oamenii au cerut să li se restituie sumele plătite sau să li se livreze mașinile, iar unii au susținut că reprezentanții Kia din București nu s-au implicat pentru soluționarea cazului de la Arad.

„Sunt păgubită venită din Timișoara, am venit să achiziționez mașina de aici pentru că ni s-a oferit un discount pe care în Timișoara nu l-am fi primit. Am plătit integral mașina, care se afla în showroom în decembrie (2025 – n.r.), dar nu am mai primit-o niciodată. Am avut zeci de nopți nedormite, multă boală și stres provocate de această firmă”, a spus o femeie prezentă la protestul spontan.

Participanții au purtat tricouri negre pe care scrie „Păgubit”, cu mențiunea sumei plătite pentru mașina nelivrată și a datei achiziției.

Păgubiții spun că vor să protesteze și în București

Unii spun că au plătit integral mașinile de un an sau doi, respectiv sume de 30.000 – 35.000 de euro.

Protestatarii au spus că se vor muta în fața Parchetului, unde urmează să fie audiați reprezentanții Kia din București. Păgubiții intenționează să protesteze și în Capitală, în fața sediului companiei care reprezintă marca în țara noastră.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad fac cercetări în acest caz.

Dealerul auto, prejudiciu de peste 10 milioane de lei

În urmă cu două luni, Parchetul a transmis, printr-un comunicat de presă, că administratorul unei firme din Arad este cercetat după ce 83 de persoane au reclamat că au cumpărat mașini, însă nu le-au mai fost livrate, prejudiciul calculat fiind de peste 10 milioane de lei.

Administratorul firmei, Luk Motor Rom Auto SRL, a fost reținut, inițial, dar ulterior a fost pus sub control judiciar.

Contractul de dealer a fost reziliat de KIA ROMAUTO, importatorul Kia în țara noastră, în luna martie și firma arădeană a intrat luna următoare în insolvență, scrie presa locală. Conform Special Arad, societatea a strâns datorii de peste 25 de milioane de lei.

În urma perchezițiilor, procurorii au pus sechestru asigurator pe bunuri pentru recuperarea prejudiciului, iar cercetările au loc pentru abuz de încredere, bancrută simplă, bancrută frauduloasă și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.