Cu nouă zile înaintea alegerilor, preşedintele Braziliei anunţă o măsură radicală. Reacţii din partea cluburilor de fotbal

Preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a anunţat o măsură de interzicere a pariurilor sportive şi a cazinourilor online, cu nouă zile înaintea alegerilor prezidenţiale şi legislative.

Lula, însoţit de mai mulţi membri ai guvernului, a făcut anunţul vineri, la Sao Paulo, unde a prezentat interdicţia pentru aşa-numitele „bets”, care vizează „toate tipurile de pariuri digitale”, precum şi publicitatea companiilor din acest sector.

Măsura, adoptată printr-un decret provizoriu, va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial şi va trebui analizată de Congres, care are la dispoziţie 120 de zile pentru a o aproba sau respinge, scrie agenția de presă EFE, citată de Agerpres.

Ministrul finanţelor Dario Durigan a anunţat, de asemenea, trimiterea unui proiect de lege prin care exploatarea ilegală a pariurilor să devină infracţiune şi să fie consolidate măsurile împotriva jocurilor de noroc clandestine.

Sectorul fusese reglementat în ultimii ani

Lula a apărat ferm decizia şi a comparat extinderea pariurilor online cu „un cancer”. Preşedintele brazilian a asociat pariurile cu îndatorarea familiilor şi a susţinut că este necesară limitarea unei activităţi care, potrivit guvernului său, poate agrava problemele financiare ale gospodăriilor.

Decizia reprezintă o schimbare de direcţie faţă de politica adoptată în timpul actualului guvern. Brazilia a autorizat pariurile cu cotă fixă în 2018, iar sectorul a fost reglementat în 2023. Din ianuarie 2025, companiile care au primit licenţă au început să opereze pe o piaţă reglementată, cu taxe şi mecanisme de control. Un număr de 85 de companii au primit autorizaţie pentru a funcţiona legal.

În 2025, aproximativ 25 de milioane de brazilieni au pariat, pentru un volum estimat la 220,6 miliarde de reali, echivalentul a aproximativ 42,5 miliarde de dolari. Veniturile fiscale generate de acest sector s-au ridicat la aproximativ 9 miliarde de reali, sumă care fusese deja depăşită în primele opt luni din 2026.

Opoziția acuză o „escrocherie electorală”

Senatorul Flavio Bolsonaro, principalul candidat al opoziţiei la alegerile din 4 octombrie, l-a acuzat pe Lula că face o „escrocherie electorală” prin anunţarea măsurii cu doar nouă zile înaintea scrutinului.

Flavio Bolsonaro l-a responsabilizat pe Lula pentru extinderea pariurilor online şi a criticat faptul că măsura a fost adoptată printr-un decret provizoriu, care îşi poate pierde valabilitatea dacă nu este aprobat de Congres în termen de 120 de zile.

„Guvernul său le-a legalizat, iar acum, din motive electorale, anunţă interzicerea lor”, a susţinut senatorul.

Cluburile de fotbal se opun interzicerii

Decizia a provocat şi reacţii din partea cluburilor de fotbal, care au devenit unii dintre principalii beneficiari ai banilor proveniţi de la companiile de pariuri.

Cel puţin 13 dintre cele 20 de echipe din prima ligă braziliană au în prezent contracte comerciale cu companii din acest sector, valoarea totală a acestora fiind estimată la aproximativ 1 miliard de reali pe an.

Flamengo, unul dintre cele mai cunoscute cluburi de fotbal din Brazilia, cu sediul în Rio de Janeiro, a avertizat că măsura va afecta puternic sportul brazilian, de la fotbalul profesionist şi cel juvenil până la fotbalul feminin şi sporturile olimpice.

La rândul său, conducerea clubului Fluminense a cerut o perioadă de tranziţie pentru ca echipele să se poată adapta la pierderea acestor sponsorizări.

Cluburile, care îşi exprimaseră deja săptămâna trecută opoziţia faţă de o eventuală interzicere, au avertizat că măsura ar putea favoriza piaţa clandestină, care ar putea ocupa spaţiul lăsat de companiile autorizate.

Aceeaşi poziţie a fost exprimată de Asociaţia Naţională a Jocurilor şi Loteriilor (ANJL), Institutul Brazilian pentru Joc Responsabil (IBJR) şi cele 85 de companii licenţiate pentru operare. Acestea susţin că măsura ar putea direcţiona utilizatorii către platforme clandestine, unde nu există aceleaşi mecanisme de control, protecţie a consumatorilor şi prevenire a jocului problematic.