Cu părinții la „Beach, Please!”: „Ziua lucrăm, seara intrăm la festival. Dormim săptămâna viitoare”

De cinci ani, Festivalul „Beach, Please!” de la Costinești găzduiește, timp de șase zile, zeci de mii de tineri veniți din țară și din străinătate. De voie, de nevoie, ajung acolo și foarte mulți părinți. Îi vezi pe margine, plimbându-se pe alei ori pe la scenele unde, ocazional, se mai aude și muzică „de pe vremea lor”. Din când în când, își dau întâlnire cu copiii, se asigură că sunt în regulă și se despart iar până vine ora de plecare.

Prea puțini sunt cei care gustă muzica trap, predominată în festival, dar, de dragul copiilor adolescenți și ca să-i știe în siguranță, timp de câteva zile își fac programul după ei: noaptea distracție și ziua „work from home” de la „Beach, Please!”.

Nu e ușor să faci față provocării când ești trecut de 40 de ani, spun ei. Dar nu e simplu nici să rămâi acasă când copilul e la festival, cu scenarii sumbre în minte legate de droguri, alcool, accidente ori abuzuri.

E șase seara, ora la care adolescenții încep să se adune în fața scenelor de la „Beach, Please!”. Odată cu ei, o altă categorie de participanți își începe programul. Părinții închid laptopul după ultima ședință a zilei (asta dacă nu și-au luat liber și vin direct de la plajă) și intră la festival, alături de copiii lor. Se despart imediat ce au trecut de poarta de acces și se revăd spre dimineață, când pleacă la cazare.

Regulamentul festivalului prevede că adolescenții de 14 ani pot participa doar însoțiți de un adult, iar cei cu vârste între 15 și 18 ani trebuie să aibă acordul scris al părinților. Dar cum grijile părinților nu se încheie odată ce copilul face 15 ani, găsești în festival și părinți cu copii ce se apropie de majorat. Oricât de multe asigurări ar da organizatorii că locul este foarte sigur, fiecare părinte se gândește la „acea” situație excepțională. Zeci de mii de tineri aflați în același loc pot crea în mintea unui părinte scenarii demne de știrile de la ora 5.

Ziua „work from home”, noaptea petrecere

Slava are 44 de ani, locuiește în București și e pentru a doua oară la festival, împreuna cu fiica lui, care împlinește în curând 18 ani. Nu și-a luat concediu, lucrează din apartamentul pe care l-a închiriat, împreună cu un prieten (și el venit ca însoțitor), încă de anul trecut. „Ziua muncim, iar după șase intrăm în festival. Ce să faci? Dormim săptămâna viitoare”, spune el râzând.

Ana, 43 de ani, și fiica ei, Maria, în vârstă de 15 ani, au ales o cazare în Costinești, rezervată cu trei luni înainte. Diminețile lor încep cu câteva ore petrecute la mare, apoi Ana își deschide laptopul și lucrează.

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