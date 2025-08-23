Culisele investigației FBI cu care se confruntă John Bolton, fostul consilier al lui Trump. Reacția președintelui american

John Bolton, fost consilier prezidențial pentru securitate națională în primul mandat al lui Donald Trump la Casa Albă, devenit ulterior un critic vehement al actualului președinte, este vizat de o investigație a Departamentului de Justiție al SUA. Autoritățile cercetează dacă a încălcat legea atunci când a împărtășit cu persoane neautorizate ceea ce oficialii administrației Trump consideră a fi informații clasificate.

Agenții Biroului Federal de Investigații au descins la casa lui Bolton din Bethesda, o suburbie a Washingtonului, la ora 7 dimineața, ca parte a unei anchete dispuse de directorul FBI, Kash Patel, potrivit ziarului conservator The New York Post, care a relatat primul despre raid.

Ancheta are la bază îndelungatele acuzații ale lui Donald Trump conform cărora fostul său consilier a gestionat incorect documente clasificate, inclusiv prin scrierea unei cărți despre perioada petrecută în prima administrație a președintelui republican.

După ce a revenit la Casa Albă, Trump i-a revocat fostului său consilier autorizația de securitate. Este o infracțiune chiar și pentru persoanele cu acces autorizat să scoată multe documente sensibile din spațiul lor de stocare, ceea ce poate reprezenta o încălcare a legii privind spionajul.

John Bolton, demis de Donald Trump în 2019, a fost vizat în 2020 de o anchetă penală care a pornit de la acuzațiile conform cărora a distribuit pasaje din manuscrisul cărții sale unor persoane neautorizate să gestioneze informații sensibile, înainte de a obține aprobarea finală din partea guvernului, necesară înainte de publicare, potrivit unei persoane la curent cu dosarul, scrie CNN.

FBI a obținut e-mailuri care păreau să arate că Bolton lucra la manuscrisul cărții sale în timp ce se afla încă la Casa Albă și că împărtășea pasaje cu reprezentanții săi care ajutau la publicarea acesteia, a adăugat sursa respectivă. Pasajele inițiale ale manuscrisului includeau material restricționat de legea federală care reglementează documentele clasificate, a mai spus aceeași sursă.

CNN a precizat că i-a contactat pe John Bolton și pe avocatul său pentru a le da ocazia de a comenta subiectul presupuselor e-mailuri.

După ce a venit la putere administrația Biden, procurorii federali au abandonat ancheta, iar un proces civil separat a fost respins, fără să fie formulată vreo acuzație, astfel că speța a fost închisă.

Este neclar deocamdată dacă anchetatorii au descoperit informații noi care să ducă la deschiderea actualei investigații, scrie CNN.

Bolton a susținut inițial că nu credea că are informații clasificate în carte

Faptul că Bolton nu a primit aprobarea finală înainte de a publica „The Room Where it Happened”, o relatare a perioadei în care i-a fost consilier lui Trump (2018-2019), a fost punctul central al litigiului juridic care a început în 2020. Oficialii din sectorul securității naționale sunt obligați să prezinte manuscrisele pentru o revizuire prealabilă publicării, pentru a preveni divulgarea detaliilor clasificate din memoriile lor.

După ce a părăsit Casa Albă, Bolton a găsit o editură pentru carte, apoi și-a folosit avocatul pentru ca manuscrisul să îi fie avaluat de Consiliul de Securitate Națională.

Inițial, conform documentelor din instanță, avocatul Charles Cooper a spus că Bolton nu credea că are nevoie de o revizuire prealabilă publicării, deoarece nu credea că are informații clasificate în manuscript. Totuși, echipa guvernului nu a fost de acord, astfel că a colaborat cu el pentru editarea manuscrisului, fără să confirme vreodată în scris că i-a dat undă verde pentru publicare.

Cu două zile înainte ca lucrarea să fie tipărită și distribuită magazinelor și criticilor de carte, un avocat al Consiliului Național de Securitate l-a informat pe avocatul lui Bolton că manuscrisul încă mai conținea informații clasificate.

Departamentul de Justiție a mers în instanță pentru a bloca publicarea – la vremea respectivă, considerată o măsură extraordinară. Totuși, un judecător federal din Washington a refuzat să facă acest lucru, având în vedere Primul Amendament din Constituția SUA și mai ales faptul că vânzătorii de carte aveau deja manuscrisul în mână.

„Bolton probabil a pus în pericol securitatea națională prin divulgarea de informații clasificate, încălcând acordurile sale de confidențialitate”, a scris la vremea respectivă judecătorul Royce Lamberth de la Tribunalul Districtual din DC. „Chiar dacă Bolton a acționat dintr-o abundență de precauție în prezentarea manuscrisului său spre examinare, însăși existența precauției sale duce la o deducție justificată că Bolton era mai puțin sigur în ceea ce privește statutul manuscrisului”, mai nota judecătorul.

Administrația Biden a retras procesul înainte ca Lamberth să poată evalua pe deplin faptele cazului. O anchetă penală a marelui juriu nu a dus la nicio acuzație și a fost închisă în primele luni ale noii puteri.

La momentul retragerii cazurilor, avocatul lui Bolton a declarat că administrația Biden „a recunoscut tacit că președintele Trump și oficialii lui de la Casa Albă au acționat în mod ilegitim”.

Reacția lui Donald Trump după perchezițiile de vineri: „Un ticălos”

Președintele american a fost întrebat de jurnaliști despre acest caz, vineri, și l-a numit „ticălos” pe John Bolton, dar a susținut că nu știa nimic despre percheziția FBI de la locuința fostului său consilier.

„Nu sunt un fan al lui John Bolton”, a declarat Donald Trump, vineri, la muzeul The People’s House, în apropiere de Casa Albă, potrivit USA Today. „Este un adevărat ticălos”, a adăugat liderul republican.

În 2015, la câteva săptămâni după ce și-a anunțat prima candidatură la Casa Albă, Trump spusese că îi „place” John Bolton și că acesta „știe ce vorbește”, potrivit Fox News.

Bolton, care a fost și ambasador al SUA la ONU, a devenit un critic al președintelui după ce a fost îndepărtat din administrație. Trump a anunțat că l-a concediat din poziția de consilier pentru securitate națională în septembrie 2019, invocând „numeroase” neînțelegeri cu acesta.