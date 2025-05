Culisele luptei pentru putere în PSD. Paul Stănescu forțează demisia lui Marcel Ciolacu. Numele care se bat pentru șefia partidului. Nu e exclusă nici revenirea „trădătorului”

Deciziile majore pentru viitorul PSD se vor lua la sfârșitul săptămânii viitoare la Sâmbăta de Sus, la poalele munților Făgăraș. Prima mișcare importantă o reprezintă demisia lui Paul Stănescu, secretar general al PSD, susțin surse din partid. Mișcarea are ca obiectiv un efect de domino care să conducă și la demisia lui Marcel Ciolacu din funcția de președinte.

Lupta pentru succesiune în partid a fost declanșată, iar taberele se grupează în spatele unor nume precum Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, Bogdan Ivan, ministrul Economiei sau Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.



O altă temă majoră care se va afla în discuție este dacă PSD se va regăsi în viitorul Guvern sau va rămâne în Opoziție pentru a se reforma.



„Este prima duminică din ultimii 30 de ani când nu am nimic de făcut. Nici măcar nu știu dacă trebuie să mă duc la sediu, nu avem candidat, ce să așteptăm”, descrie un membru din conducere situația în care se află PSD în ultima săptămână de campanie electorală.

Situația este unică pentru PSD. Duminică, 18 mai, Nicușor Dan și George Simion se vor afla pe buletinele de vot. Crin Antonescu, candidatul susținut de PSD, nu s-a calificat deoarece s-a clasat pe poziția a treia.

Este un deja-vu pentru social-democrați, care se regăsesc într-un context similar cu toamna anului trecut. Atunci, Marcel Ciolacu a ratat finala prezidențială în care urmau să se confrunte Călin Georgescu și Elena Lasconi. Alegerile au fost însă anulate pe 6 decembrie, după deciziile CCR și BEC.

Fără candidat la prezidențiale, PSD a dispărut din campanie în ultimele două săptămâni. Consiliul Politic Național a decis ca partidul să nu se implice în bătălia din turul al doilea între Nicușor Dan și George Simion.

Victoria Stoiciu și Victor Negrescu s-au opus în ședință față de asumarea unei poziționări fără echivoc. Ambii doreau ca PSD să îl susțină pe Nicușor Dan.

La finalul primei săptămâni de campanie, Alfred Simonis, fost președinte al Camerei Deputaților și președinte al CJ Timiș, a anunțat oficial că îl susține pe Nicușor Dan.

Niciun lider PSD nu a declarat că îl susține pe George Simion, candidatul care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 40%.

Primul nume greu care își asumă înfrângerile prin demisie

Deși nu sunt implicați în campania prezidențială, starea de tensiune din partid se resimte, spun liderii consultați de Hotnews, deoarece „viitorul este incert”.

Marcel Ciolacu și-a dat demisia din funcția de președinte PSD, pe 25 noiembrie 2024, după ce s-a clasat pe locul al treilea la prezidențiale. A fost cel mai slab scor înregistrat de un candidat PSD în alegerile pentru Cotroceni. A revenit asupra deciziei la câteva zile după alegeri.

După ce Crin Antonescu, candidatul Alianței PSD-PNL-UDMR, nu s-a calificat în finală, mai 2025, Marcel Ciolacu nu și-a asumat vreo responsabilitate.

„Nu am candidat eu”, a fost reacția liderului PSD.

A dat vina și pe trădarea lui Ponta, dar nu a menționat vreun cuvânt despre propria responsabilitate. A evitat și să spună că și-a dat demisia din funcția de premier, ci a îmbrăcat plecarea de la Palatul Victoria sub forma unui vot prin care PSD se retrage de la guvernare.

„PSD nu s-a retras de la guvernare, toți miniștrii au rămas pe funcție, dar interimari. A plecat doar Ciolacu”, a subliniat evidența un membru al conducerii.

Printre cei care consideră că actuala conducere ar trebui să-și dea demisia este Paul Stănescu, secretar general al PSD. Mai multe voci din partid susțin această poziție.

Marcel Ciolacu și Paul Stănescu Foto: Inquam Photos / George Călin

„Stănescu i-a spus lui Ciolacu că trebuie să-și dea demisia după ce au pierdut pentru a doua oară alegerile prezidențiale, să-și asume acest nou eșec. Ciolacu a fost de acord în primă fază, după care s-a răzgândit. A spus că va lua decizia în fața colegilor, săptămâna viitoare, la Sâmbăta de Sus. A amânat decizia până vede rezultatul alegerilor prezidențiale”, a dezvăluit un lider PSD pentru HotNews.ro.

Prima demisia care va fi pe masa ședinței Consiliului Politic Național al PSD, care se reunește săptămâna viitoare la Sâmbăta de Sus, va fi a secretarului general, Paul Stănescu, au declarat mai multe surse din partid pentru HotNews.ro.

„Dacă Stănescu își dă demisia o face pentru a-l forța pe Marcel Ciolacu să-și asume și el înfrângerile. Ciolacu va trebui să răspundă dacă își asumă înfrângerea și își dă și el demisia din funcția de președinte PSD și lasă deschisă competiția pentru un Congres extraordinar”, au precizat sursele citate.

„Dacă Simion câștigă președinția, Ciolacu mai are o șansă să rămână în fruntea PSD”

Marcel Ciolacu s-a consultat cu mai mulți lideri PSD pentru a-i întreba dacă ar trebui să continue.

„Dacă va câștiga George Simion alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu mai are o șansă să rămână, să facă el negocierile. Dacă iese Nicușor Dan, șansele lui Ciolacu să rămână în fruntea PSD scad. El trage de timp, încearcă să obțină ceva la negocieri săptămâna viitoare până la întâlnirea cu partidul, să aibă ce pune pe masă. Probabil își pregătește o ieșire cât mai bună, să devină președintele Camerei Deputaților, de unde poate controla jocul politic. Situația lui în fruntea partidului va fi sigur discutată, vedem când pleacă. Nu putem termina anul cu Ciolacu președinte”, a explicat un vicepreședinte PSD pentru HotNews.ro.

O variantă de lucru în PSD este ca Marcel Ciolacu și Paul Stănescu să demisioneze, iar conducerea partidului să fie asigurată interimar de un lider care să nu candideze la viitorul Congres Extraordinar.

„E evident că în interiorul PSD este nevoie de o generație de oameni tineri care să vină cu multă energie și care să încerce să recâștige încrederea românilor. E nevoie de o conducere colectivă mai largă, este nevoie de o schimbare a PSD”, a declarat Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD, pentru HotNews.ro.

S-a deschis lupta pentru scaunul lui Ciolacu. Prezidențialele influențează lupta din PSD

Sorin Grindeanu și Daniel Băluță, prim-vicepreședinți PSD, sunt primele nume luate în calcul pentru conducerea partidului.

Un rol cheie pentru desemnarea viitorului președinte îl au Mihai Tudose, președintele Consiliului Național al PSD, și Paul Stănescu, secretar general. Ambii discută cu Grindeanu și Băluță pentru a vedea care este soluția optimă pentru conducerea social-democraților. În cazul în care Sorin Grindeanu nu ar intra în această competiție, locul său ar putea fi luat de Alfred Simonis, fost președinte al Camerei Deputaților și președinte al CJ Timiș.

Varianta din Ardeal care s-ar putea opune celor doi este Bogdan Ivan, ministrul Economiei, susținut de Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. El are de partea sa mai multe organizații din Transilvania.

Ivan este considerat un personaj tânăr, care poate relansa partidul, dar este văzut ca potențial președinte „mai ales” în varianta în care Nicușor Dan va câștiga Palatul Cotroceni.

Un alt nume important vehiculat pentru șefia PSD este Olguța Vasilescu. Ea a dezmințit că și-ar dori această poziție, iar surse din partid susțin că nici Claudiu Manda, europarlamentar și soțul acesteia, nu dorește ca primarul Craiovei să candideze pentru funcția de președinte PSD.

Pe lista celor interesați de scaunul lui Marcel Ciolacu este și Ionuț Florin Pucheanu, primarul municipiului Galați. Acesta este susținut de Dan Nica, europarlamentar, dar șansele lui sunt „reduse”, au afirmat mai mulți vicepreședinți din actuala conducere.

„Trădătorul” nu are ușile închise

Un alt nume despre care se discută în PSD, dar rezervat în această perioadă, este cel al lui Victor Ponta. Fost președinte al partidului în perioada 2010 – 2015, Ponta este considerat de unii lideri de organizații „trădător” pentru că a plecat din partid și a candidat ca independent.

Victor Ponta. Foto: Inquam Photos / George Călin

Prin prezența sa în competiția electorală, Ponta a blocat accesul lui Crin Antonescu în turul al doilea, consideră mai mulți șefi de filiale din PSD.

Întrebat dacă Victor Ponta poate fi o opțiune pentru șefia PSD, Corneliu Ștefan, vicepreședinte pe regiunea Sud, a răspuns:

„Spre deosebire de alte persoane, Victor Ponta este un pesedist, nu poți să spui că nu este pesedist. A fost chiar președintele partidului. A fost decizia lui personală de a candida la prezidențiale, nu a fost decizia organizației. Trebuie luată o decizie la nivel central. Așa cum am decis să-l excludem, așa putem lua o decizie și invers”, a comentat Corneliu Ștefan eventuala reîntoarcere în partid a lui Victor Ponta, deputat ales pe listele din Dâmbovița.

Județul este condus tocmai de Corneliu Ștefan.

Dilema PSD: Putere sau Opoziție după 18 mai

Demisia lui Marcel Ciolacu a lăsat PSD la guvernare, dar miniștrii sunt interimari. Viitoarea formulă guvernamentală depinde de numele viitorului președinte al României.

Neoficial, există discuții ca PSD să rămână în Opoziție, după cum relatează mai mulți lideri de organizație.

„PSD are obligați să înțeleagă votul românilor de la finalul anului trecut și din 4 mai, când a înregistrat două eșecuri. Nu ne implicăm în campanie. PSD va juca un rol de Opoziție în oricare variantă va fi câștigătoare în al doilea tur. Vom încerca să arătăm greșelile guvernării din postura de partid de Opoziție și să asigurăm soluții. Eu sunt un susținător al rămânerii PSD în Opoziție, având în vedere votul românilor. Românii nu au apreciat guvernarea PSD. Trebuie să facem un pas în spate”, a declarat Gabriel Zetea pentru HotNews.ro.

El a precizat că PSD ar putea susține un guvern minoritar, iar ideea a fost discutată de liderii mai multor organizații.

„Nu trebuie să facem vreo alianță cu AUR după alegeri. Răspunsul definitiv trebuie dat după ce știm cine este președintele României. Dacă George Simion iese președinte, PSD nu ar trebui să aibă vreun protocol, colaborare cu forțele extremiste sau cu AUR. Decizia o va lua actuala conducere sau următoarea”, a spus Alfred Simonis, președintele CJ Timiș pentru HotNews.ro.

Simonis a adăugat că deciziile se vor lua după 18 mai.

Marcel Ciolacu a exclus și el varianta ca PSD să colaboreze cu AUR sub mandatul său. Dar acest lucru s-ar putea schimba după reuniunea de la Sâmbăta de Sus.

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, a afirmat pentru HotNews.ro că „PSD ar trebui să intre în Opoziție și să respecte votul popular”.

„Noul președinte să nominalizeze un premier care să își formeze majoritatea. PSD să rămână în Opoziție”, a fost poziția președintelui PSD Dâmbovița.

El a adăugat că partidul trebuie să aibă o discuție despre viitoarea conducere a partidului.

Din Suceava, județul dominat de AUR, tânărul social-democrat Gheorghe Șoldan, președintele organizației PSD și al Consiliului Județean, transmite următorul mesaj: „când am spus că vom reforma partidul și că vom sta în Opoziție am răspuns la foarte multe întrebări. Partidul are nevoie de liniște, ne vom reforma ca partid”.

„Ce se întâmplă cu proiectele locale dacă plecăm de la guvernare?”

Cu peste 25 de președinți de Consilii Județene și peste o mie de primari, PSD are o altă problemă: cum vor fi finanțate proiectele locale dacă partidul pleacă de la guvernare.

Continuarea derulării proiectelor depinde de foarte multe ori, recunosc președinții de CJ-uri, de banii care vin de la București prin Palatul Victoria.

„Să nu ne grăbim cu ieșirea de la guvernare, poate sunt colegi mai înfierbântați”, spune un lider din Ardeal pentru HotNews.ro.

„Nu știu ce voi face, am fost la ministrul Grindeanu și am întrebat ce se întâmplă. Mi-a spus că luni vom avea un răspuns de la ministrul de Finanțe să vedem ce se întâmplă. Eu am obiective, uitați-vă la autostrada Pașcani – Suceava, care are desemnat câștigător, dar nu s-a semnat. Sunt două loturi de autostradă. Am variantă ocolitoare la Gura Humorului”, prezintă un caz concret Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava.

Temerea șefilor de CJ-uri este că retragerea PSD de la guvernare ar afecta performanța administrativă a aleșilor locali, iar decizia ieșirii de la guvernare va depinde și de această situație. Intrarea partidului în Opoziție va fi cântărită și din această perspectivă, au explicat liderii din conducerea PSD.