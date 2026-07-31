Cum a ajuns enclava spaniolă Ceuta o destinație pentru migranții care încearcă să ajungă în Europa

Zeci de mii de migranți au trecut din Maroc în micul teritoriu spaniol Ceuta din Africa de Nord. Spania a anunțat că își trimite forțele armate pentru a restabili controlul asupra frontierei. Cum a ajuns enclava un punct fierbinte în materie de migrație?

Ministerul spaniol de Interne a anunţat vineri că, potrivit estimărilor sale, circa 50.000 de migranţi au intrat ilegal în Ceuta în ultimele 24 de ore, atât pe mare, cât şi pe uscat, dinspre Maroc. Cel puțin 18 persoane au murit în timp ce încercau să ajungă în enclava spaniolă.

Imaginile surprinse de la frontieră au arătat mulțimi de oameni, în principal marocani, care se deplasau pe digurile unei plaje urbane situate lângă un punct de control la granița cu Marocul, apoi pe drumurile locale. Majoritatea erau tineri bărbați, deși se aflau acolo și familii cu femei și copii, notează The Guardian.

🇪🇸🇲🇦 FLASH | L'Espagne et le Maroc ont conclu un ACCORD pour renvoyer « le plus rapidement possible » l'ensemble des migrants entrés illégalement à Ceuta ces derniers jours.



Madrid et Rabat annoncent également un RENFORCEMENT de leur coopération afin de faire face à cet afflux… https://t.co/0MawZRiLI0 — Cerfia (@CerfiaFR) July 30, 2026

Nu a fost clar de la început ce anume i-a determinat pe atât de mulți oameni să treacă în Ceuta. Guvernul spaniol a declarat că va trimite forțele armate pentru a ajuta Garda Civilă din Ceuta, iar premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că merge vine acolo.

Seis horas nadando en el mar hasta llegar a Ceuta, dicen los traidores.



Entran hasta con bicicleta a cuestas. pic.twitter.com/Fg4BIOASiO — David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026

Unde se află Ceuta

Ceuta și teritoriul spaniol mai extins al Melillei se află pe coasta Mării Mediterane, la capătul continentului african, aproape de Strâmtoarea Gibraltar. Ambele orașe autonome aparțin Spaniei și reprezintă singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa.

Poziția Ceuta pe hartă. Foto: Google Maps

Aflată sub stăpânire spaniolă din 1580, Ceuta găzduiește o populație mixtă formată din creștini și musulmani, precum și din rezidenți și lucrători navetiști spanioli și marocani, care trăiesc într-o relativă armonie.

Marocul nu recunoaște oficial Ceuta și Melilla drept teritoriu spaniol și le numește adesea teritorii ocupate.

Ceuta a reprezentat un punct fierbinte în crizele diplomatice din ultima perioadă dintre Madrid și Rabat. În mai 2021, guvernul marocan a renunțat la controalele la frontieră și a permis ca aproximativ 8.000 de persoane din Maroc și din țările subsahariene să intre în Ceuta în doar două zile.

Această măsură a fost interpretată pe scară largă ca o represalie la decizia Spaniei de a permite unui lider pro-independență din regiunea disputată a Saharei Occidentale să primească îngrijiri medicale într-un spital spaniol.

O destinație pentru migranții care vor în Europa

Spania reprezintă un punct principal de intrare în Europa pentru cei care caută un trai mai bun sau doresc să scape de violența din țările lor de origine.

Ceuta și Melilla sunt puternic fortificate, fiind considerate destinații pentru cei care încearcă să ajungă în Spania din Maroc și din alte părți ale Africii.

Mulți dintre migranții care ajung la Ceuta sau Melilla sunt imediat trimiși înapoi, în timp ce alții sunt cazați în centre pentru migranți și pot solicita azil în Spania.

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Pentru a ajunge la Ceuta, oamenii înoată adesea din orașul marocan Fnideq, parcurgând o distanță de aproximativ 5 km. Alții încearcă traversarea din orașul mai apropiat, Belyounech.

Numărul migranților care sosesc în Ceuta și Melilla este, în general, mult mai mic decât al celor care ajung în Spania prin Insulele Canare și Insulele Baleare.

Câți imigranți trăiesc în Spania

Populația totală de imigranți din Spania a crescut considerabil în ultimele decenii. Aproximativ 10 milioane de persoane din această țară cu 50 de milioane de locuitori sunt născute în străinătate.

Mulți dintre ei provin din Columbia, Venezuela și Maroc și lucrează în sectoare-cheie ale economiei spaniole, printre care agricultura, turismul și sectorul serviciilor.