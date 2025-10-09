Elevă din România, ajunsă studentă la Sorbona: „Mult timp nu am privit-o ca pe o opțiune reală pentru mine”

Maria-Sophia Giumerca, fiica jurnalistei Livia Dilă, a împlinit în această toamnă 18 ani, pe care i-a sărbătorit la Paris, în timpul mutării pentru începutul anului universitar. Din toamna lui 2025, este studentă la Sorbona. A ales să urmeze cursurile Facultății de Business Administration and Management din cadrul prestigioasei universități franceze după ce a petrecut 15 ani în sistemul de învățământ francez, la Liceul „Anna de Noailles” din București. Chiar dacă Sorbona i s-a părut inițial un țel prea înalt, o universitate „destinată celor mai buni și celor extrem de dedicați”, cu timpul și-a dat seama că nu o oprește nimic să își încerce șansele. Maria povestește cu modestie, dar și cu entuziasm, pașii care au adus-o pe băncile celebrei universități și îi sfătuiește și pe alți tineri să nu se lase acaparați de teama de eșec. „Cele mai frumoase surprize vin exact atunci când îndrăznești să încerci”, spune ea.

Când toate drumurile duc la… Paris

Deși a intrat în sistemul de învățământ francez din România încă de la vârsta de 4 ani, Sorbona nu a fost un vis al copilăriei, ci a apărut în anii terminali ai liceului. „Sunt genul de persoană care se concentrează mai mult pe prezent și care încearcă să profite la maximum de situația în care se află în momentul respectiv. Decizia de a aplica la Sorbona a venit odată cu anii de liceu, când am început să privesc mai serios spre viitor”, povestește Maria Giumerca. Inițial, i-a fost teamă de această perspectivă. „De fiecare dată când vorbeam cu foști elevi sau profesori despre facultate, Sorbona era una dintre cele mai des menționate. Mult timp nu am privit-o ca pe o opțiune reală pentru mine. O vedeam ca pe o facultate destinată celor mai buni, celor extrem de dedicați, și nu aveam suficientă încredere în mine să cred că și eu aș putea ajunge acolo”, mărturisește ea.

