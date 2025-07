Cum a ajuns Guvernul să cumpere cu 9 lei sticla de suc de 330 ml., pentru protocol

O sticlă de suc vândută Guvernului de RAAPPS costă dublu decât în magazin, a declarat vineri șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, într-o conferință de presă.

Jurca a declarat vineri că Guvernul plătește lunar 80.000 de lei pentru 8 ospătari care deservesc demnitarii.

„Cheltuielile de protocol sunt de 3 milioane de lei pe an, dintre care 2,3 milioane revin RAPPS, sub formă de „cheltuieli de restaurant”. O cheltuială fixă lunară de 80.000 de lei cu 8 ospătari care servesc demnitarii, cabinetului prim-ministrului. Am avut în medie 300.000 de lei pe lună cheltuieli cu protocol. Înseamnă o alocare lunară de 300 de lei per cabinet sau secretar de stat, din care cheltuiești apă, cafea, ceai, pentru orice ședință pe care o ai. Dar demnitarii pot organiza bufet, mese, în cadrul acelor bani”, a declarat Mihai Jurca.

Șeful cancelariei premierului Bolojan a precizat că miniștrii vor rămâne fără mâncarea de la finalul ședințelor de guvern. În aceeași notă, Jurca a spus că o sticlă de suc vândută guvernului de RAAPPS costă dublu decât în magazin.

„Era o obișnuință ca după fiecare ședință de guvern să fie organizată o masă. Vom interzice posibilitatea ca acest bufet să aibă loc și posibilitatea ca demnitarii să poată organiza astfel de bufete. O sticlă de 0,33 de suc carbogazos costă 8,50 lei sau 9 lei iar în magazine costă 4 lei. Astfel de situații sunt pe fiecare tip de produs pe care îl avem. Contractele pe care le avem vor expira la finalul lunii august. Cu siguranță vom renegocia”, a mai spus Jurca.

Întrebat cum a ajuns guvernul să cumpere suc de 330 ml cu 8,5 lei, Jurca a răspuns:

„Firma este RAAPPS, care are o subsidiară care se ocupă de această activitate. Vă pot spune cum se pot reduce costurile, ele pot fi mai mici. Nu vă pot spune cum s-a ajuns aici. Fostul șef al Cancelariei a semnat contractele”.