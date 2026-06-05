Cum a ajuns Pepsi în România: povestea băuturii occidentale care a trecut prin comunism, litoral, reclame, cultura pop și inovație

Expoziția „Doza de Amintiri Offline”, deschisă la Art Safari între 28 mai și 28 iunie 2026, pornește de la un obiect pe care multe generații îl recunosc imediat: sticla sau doza de Pepsi. În vitrine, instalații, imagini de arhivă și reclame, produsul devine pretextul unei povești mai mari despre România ultimelor șase decenii, de la anii comunismului până la cultura pop de după 1990.

„Fiecare generație are propriul gust al amintirilor. Pentru unii e sticla de Pepsi băută pe litoral, pentru alții o reclamă, o doză păstrată, un moment cu prietenii. Expoziția Doza de Amintiri Offline vorbește exact despre aceste lucruri simple care, fără să ne dăm seama, devin parte din viața noastră. Vă invit la Art Safari să redescoperim împreună nu doar istoria unui produs, ci și fragmente din propriile noastre povești”, spune Ioana Ciocan, Managing Partner Art Safari.

Cum a ajuns Pepsi în România în timpul Războiului Rece

Povestea Pepsi în România începe în plin Război Rece, într-un context în care prezența unui brand occidental într-o țară comunistă avea o semnificație aparte. Donald M. Kendall, CEO PepsiCo, a agreat cu autoritățile române un schimb neobișnuit: concentratul băuturii răcoritoare la schimb pentru vin românesc. Parteneriatul a fost valabil între 1967 și 1989.

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Articol susținut de Pepsi România