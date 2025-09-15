Cum a ajuns România să mănânce carne de porc din Spania și Germania

În 1985, efectivele de porcine din România erau de aproape 14 milioane de capete. Astăzi, ele cu coborât la circa 3 milioane, potrivit unui comunicat transmis luni de Statistică.

În 1995, efectivele au fost de aproape 8 milioane de capete, dar ele s-au redus, în 2019, la 3,8 milioane de capete.

Doar 10% din ce se găsește în magazine este carne de la porc de proveniență locală, arată un studiu independent realizat de un colectiv de cercetători din cadrul ASE, la solicitarea unui mare retailer.

La nivelul pieței există un deficit comercial de aproape un miliard de euro la carnea de porc.

De vină este, în cea mai mare parte epidemia de pestă porcină africană. S-au pierdut 1,6 milioane de porci în scopul stopării pestei porcine, dintre care 100.000 de scroafe din efectivul de matcă, mai bine de jumătate din efectiv.

Una dintre posibilele cauze identificate pentru pesta porcină o reprezintă nerespectarea normelor de biosecuritate pentru creșterea porcilor în cazul gospodăriilor familiale.

Problema de fond este reprezentată de mobilitatea animalelor care ajung să fie vândute în târguri, deși nu îndeplinesc criteriile de calitate pentru a fi comercializate.

De asemenea, măcelăriile mici au un rol semnificativ negativ în răspândirea pestei porcine datorită problemei angajaților care nu respectă condițiile sanitar-veterinare și de aceea măsurile sanitar-veterinare trebuie adresate cu prioritate acestor categorii, arată studiul făcut de ASE.

S-au închis multe ferme din cauza acestei peste porcine, și există o serie de fermieri cărora le este teamă să repopuleze pentru că nu există un pachet clar de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane în România în momentul de față, explică proprietarul unei ferme de porci.

„Toată carnea produsă în fermele noastre este pentru piața locală, România neputând să exporte carnea de porc. Când vine vorba despre ferma de la Avrig, noi am preluat-o în anul 2017 și a trecut printr-un proces amplu de renovare și investiții, iar carnea de porc din această fermă ajunge la abatoare din județele limitrofe. Ferma aceasta, din păcate, a fost afectată de pesta porcină africană de două ori. Asta înseamnă că ferma a pierdut aproape tot efectivul de animale, aproape 40.000 de animale au fost sacrificate și îngropate. După aceea ferma a trecut printr-un proces lung, costisitor de spălare, dezinfecție și repopulare. Din păcate am traversat acest proces de două ori”, spune proprietarul fermei într-un interviu dat presei locale.

Situaţia producţiei de carne de porc e cu totul aparte, la care suntem consumatori tradiţionali, spune șeful Statisticii.

„Nu numai înainte de 1989, dar chiar la începutul perioadei de tranziţie, eram exportatori de carne de porc. Pe parcurs, şi mai ales după anul 2000, pe fondul reducerii efectivelor de porcine şi al menţinerii cererii interne la un nivel ridicat, au crescut considerabil importurile. În anul 1995, exportul net era pozitiv (+26,5 mii tone), iar în anul 2019, acesta a ajuns la un minus de circa 325 mii tone. Toate acestea s-au întâmplat din cauza reducerii drastice, inexplicabile a efectivelor, chiar dacă efectivele de porcine au fost afectate de pesta porcină”, explică Tudorel Andrei.

Disponibilul pentru consumul uman mediu pe o persoană, estimat la 74,3 kg, este realizat în proporţie de 27,6% prin import (aportul exportului net). Avem un deficit pe o persoană de 20,5 kg/persoană, explică șeful INS Tudorel Andrei în lucrarea recent apărută la Editura Academiei “Comerţul exterior al României cu produse agroalimentare 1990-2020”.

La carnea de porc se exportă, în medie, pe o persoană numai 1,1 kg şi se importă 18,4 kg, obţinând un deficit de 17,3 kg/persoană.

„Ne punem întrebarea cât timp mai poate fi continuată o atare situaţie negativă la un produs la care ţara noastră a avut tradiţie”, spune șeful Statisticii.