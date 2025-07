Cum a ajuns un startup suedez de AI să valoreze două miliarde dolari în numai doi ani

Un startup suedez fondat în 2023 a ajuns să fie evaluat la aproape două miliarde dolari pe baza unei promisiuni care sună bine: programarea unei aplicații poate deveni un proces la fel de simplu precum scrierea unor propoziții. Compania este unul dintre startup-urile cu cea mai rapidă creștere din Europa.

În februarie, compania a primit 15 milioane dolari finanțare, iar acum câteva zile, presa internațională a scris despre o mega-rundă de finanțare în valoare de 150 milioane dolari, semn că devine tot mai interesantă compania nord-europeană. Despre companie au scris publicații precum Financial Times, The Next Web sau TechCrunch.

Lovable a fost fondată în Stockholm în 2023 și și-a lansat produsul de programare AI la sfârșitul anului trecut, atrăgând rapid atenția investitorilor, deoarece acest „tool” permite utilizatorilor fără experiență tehnică să creeze aplicații și site-uri complet funcționale și la costuri mici.

Sloganul companiei este „Create apps and websites by chatting with AI” (creează aplicații și site-uri prin discuții cu AI-ul”.

Compania a ajuns la câteva luni după lansarea produsului la 30.000 de clienți plătitori și veniturile anuale sunt estimate a ajunge la zeci de milioane de dolari.

Instrumentul folosește output-ul unor modele AI respectate, precum cele dezvoltate de OpenAI, Anthropic și Google, iar apoi adaptează codul, pentru a construi aplicația solicitată de utilizator.

Europa este mult în urma Chinei și Statelor Unite când este vorba despre companii de AI, iar Lovable este un rar exemplu ce arată că și pe continent pot apărea startup-uri de succes. Lovable face parte dintr-un nou val de startup-uri europene de AI, axate mai ales pe aplicații și servicii dedicate companiilor.

În acest nou val pot fi incluse companii precum Mistral, Synthesia, DeepL și grupul de tehnologie de apărare Helsing, toate atrăgând în total finanțări de miliarde de dolari în ultimii doi-trei ani.

Lovable se încadrează în curentul denumit „vibe coding”, cel care ține de crearea completă de aplicații, doar cu „prompt-uri” în limbaj natural, fără a fi nevoie de competențe tehnice de „coding” din partea user-ului .

La început de iulie, Lovable a anunțat lansarea unei versiuni beta a unui agent AI capabil să automatizeze mai multe sarcini, precum editarea codului după ce parcurge fișierele proiectului sau „depanarea” problemelor.

Sursa foto: Dreamstime.com