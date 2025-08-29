Senzația că verile României sunt insuportabile e justificată: numărul de zile cu peste 35 °C  a crescut în sud de peste 10-15 ori. Iar Transilvania și Moldova, unde aproape că nu existau, au intrat și ele pe harta caniculei

Date oficiale meteo agregate de HotNews pentru 23 de orașe din țară arată cum a evoluat în ultimii 40 de ani numărul de zile caniculare din România. Spre exemplu, la Brașov puteau trece 10-15 ani fără zile caniculare, în timp ce în vara anului 2024 au fost cinci zile consecutive cu maxime de peste 35 °C.

În prima parte a anilor ’80 ai secolului trecut, România a avut veri extrem de răcoroase, în care zilele cu temperaturi de peste 35 °C apăreau foarte rar, iar nopțile erau reci, mai ales la final de august. Multe recorduri ”estivale” de vreme răcoroasă sunt încă „în picioare” de la final de august 1980 și 1981.

HotNews a agregat și a reprezentat grafic temperaturile înregistrate în 23 de orașe din țară pe două perioade de cinci ani: 1980-1984 și 2020-2024.

Turnu Măgurele: de la 3 zile caniculare pe an, la 30 pe an

Perioada 1980-84 a avut extrem de puține zile caniculare în țară, arată aceste date.

De pildă, la Turnu Măgurele, media era de sub trei zile caniculare pe an la începutul anilor ’80, iar acum suntem la aproximativ 30 de zile pe an cu peste 35 de grade. La Brașov puteau trece 10-15 ani fără zile caniculare, în timp ce în vara anului trecut au fost cinci zile consecutive cu maxime de peste 35 °C.

În 1984, lunile iunie și iulie au fost extraordinar de reci, cu o medie cu 5 grade Celsius sub lunile similare din 2024. Și august a fost extrem de rece în 1984.

În schimb, ultimii cinci ani (2020-2024) au fost cei mai calzi de când există date meteo în România. Cum arată datele că am ajuns aici?

A dispărut „vechea climă” cu veri răcoroase

Graficele spun totul despre cât de mult s-a încălzit clima României în 40 de ani. În 1980-1984 au fost cinci ani ”reci” și vara. Eram în matricea „vechii clime”, cea cu ierni reci și veri suportabile.

Apoi, în anii 1987 și 1988 au fost și temperaturi de peste 40 de grade Celsius. După 1992 au venit o serie de ani mai calzi, iar încălzirea s-a simțit mai puternic după anul 2000.

Accelerarea s-a produs după 2015. Acum, aproape fiecare an devine „cel mai cald de până acum”.

46 de zile cu +35 de grade Celsius în 2024 la București

În ultimii cinci ani numărul de zile caniculare a crescut în sudul țării și de peste 10-15 ori, față de prima parte a anilor ’80 când verile erau lipsite de valuri de căldură. În orașe precum Calafat și Turnu Măgurele avem în medie peste 30 de zile caniculare/an, iar anul trecut au fost 49 de astfel de zile la Calafat și 46 la stația meteo București Filaret. 2024 a fost un an excepțional.

Datele mai arată un lucru: au apărut zile caniculare în orașe unde ele lipseau la începutul anilor ’80, cum ar fi Brașov, Cluj, Satu Mare sau Bistrița.

În zona Moldovei zilele cu maxime de peste 35 °C erau extrem de rare, iar în prezent pot fi și peste 50 în cinci ani, față de o zi pe an acum câteva decenii.

Meteorologii descriu canicula în România ca fiind o perioadă în care temperaturile diurne ating sau depășesc +35 °C, iar în cele mai calde locuri din țară nopțile sunt „tropicale”, adică minima nu coboară sub 20 °C.

Cele mai severe valuri de căldură au durat mai mult de 10 zile consecutive în care temperaturile au depășit 35 °C.

Zonele înalte nu au încă parte de zile caniculare

Unde nu pot fi niciodată 35 °C? Nu au fost zile caniculare la stații meteo situate la peste 1.000 m alt (cum ar fi Predeal) și doar extrem de rar au fost zile caniculare la peste 750 m altitudine.

Spre exemplu, doar de câteva ori în ultimul secol au fost 35 °C în „micile Siberii” din țară, locurile cu o reputație de poli ai frigului, cum sunt Joseni, Miercurea Ciuc sau Întorsura Buzăului.

Extrem de rare sunt zilele caniculare la Marea Neagră (în zone precum Constanța, Mangalia și Sulina), din cauza influenței moderatoare a mării.

Nopțile de vară sunt foarte calde pe Litoral, însă brizele marine atenuează temperatura resimțită. La Constanța a fost o singură zi caniculară în ultimii ani, dar au fost zeci de nopți tropicale.

Valurile de căldură sunt o mare problemă din cauză că afectează agricultura, pun în pericol siguranța alimentară, agravează seceta, epuizează resursele de apă și cresc riscul incendiilor de vegetație.

Recordul absolut de temperatură pentru România +44,5 °C, Ion Sion, jud Brăila, înregistrat în 1951.

Recorduri pentru zilele caniculare din România