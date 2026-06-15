Cum a decurs ședința conducerii PNL. Informații din interior despre contrele dintre cele două tabere

Reuniunea Biroului Politic Național al PNL a fost marcată de schimburi dure de replici între susținătorii lui Ilie Bolojan și cei care doresc ca partidul să susțină un guvern condus de prim-vicepreședintele Adrian Veștea.

Ședința a fost deschisă printr-un discurs al președintele PNL, Ilie Bolojan, care s-a arătat nemulțumit că partidul nu a fost consultat la desemnarea lui Adrian Veștea drept candidat la postul de premier.

„Acest anunț s-a făcut în condițiile în care domnul Veștea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne-a anunțat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost o atitudine cel puțin necolegială. E vorba de o situație în care e pus partidul”, a spus Ilie Bolojan, potrivit surselor HotNews.

El a invocat declarațiilor unor liberali, favorabile reluării coaliției cu PSD. „O coaliție în care PNL a acționat în mod corect atât pentru România cât și față de partenerii de care eram în Coaliție. În tot acest timp am văzut o atitudine a PSD care a însemnat fugă de răspundere, a însemnat minciuni și care au culminat cu dărâmarea Guvernului în condițiile în care am luat măsuri pentru a diminua risipa”, a continuat Bolojan.

A patra decizie privind necolaborarea cu PSD

Apoi a menționat că există deja trei decizii ale partidului potrivit cărora nu liberalii nu vor mai intra în coaliție social-democrații, iar susținerea unui guvern condus de Veștea ar reprezenta invalidarea lor.

„Încălcarea deciziilor principiale ne duce într-o zonă de a repeta niște greșeli pe care le-am făcut în trecut. Pentru a vedea unde suntem, vă supun din nou votului reconfirmarea deciziilor anterioare ca soluția politică pe care o propune PNL să NU ne ducă la o înțelegere cu PSD. În funcție de acest vot ne setăm discuțiile. Cine e de acord să ne reconfirmăm deciziile (FĂRĂ PSD)?”, a întrebat președintele PNL.

Rezultatul i-a fost favorabil, cu 39 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și cinci abțineri.

Potrivit surselor HotNews, voturile „împotrivă” și abținerile au fost date de: Adrian Veștea (Brașov) , Alina Gorghiu (Argeș), Hubert Thuma (Ilfov) , Cătălin Predoiu (Prahova) , Alexandru Popa (Brăila), Toma Petcu (Giurgiu), Nicoleta Pauliuc (Ilfov), Valeriu Iftime (Botoșani), George Scarlat (Galați), Ion Iordache (Gorj), Monica Anisie (Sector 2), Andrei Baciu (Sector 3), Ionuț Stroe (Sector 4), Dan Meran (Sector 5), Marcel Vela (Caraș-Severin).

Discursul lui Bolojan a fost urmat de luarea de cuvânt a lui Adrian Veștea care le-a spus liberalior că trebuie să îl susțină pentru a putea continua reformele. În plus, premierul desemnat a spus că vrea să se sfătuiască cu Alexandru Nazare și chiar să colaboreze cu acesta în viitorul guvern.

„Nu am avut încă o discuție cu ministrul Nazare, dar prioritatea va fi să aibă Ministerul Finanțelor”, a spus Veștea. El a cerut ca liderii partidului să dea un vot pentru susținerea cabinetului său, precizând că își dorește ca noul guvern să primească miercuri votul Parlamentului. De asemenea, el a afirmat că își dorește ca guvernul său să aibă o majoritate clară în Parlament, precizând că nu-și va asuma funcția de șef al unui guvern minoritar.

„Un cui în sicriul partidului”

În schimb, președintele PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut organizarea unui congres extraordinar al partidului joi, pentru excluderea lui Adrian Veștea din PNL, potrivit surselor HotNews. Buican a spus că „acceptarea lui Adrian Veștea” din partea PNL ca premier propus ar însemna „un cui bătut în sicriul partidului”.

Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a lansat acuzații grave, care nu s-au limitat doar la Veștea. „Duminica dimineață am avut un șoc. Cred că a fost o jignire personala din partea domnului Adi Veștea, o lipsa de bun simț cum nu s-a mai văzut in PNL. Domnul Veștea nu este propunerea PNL. Noi nu sustinem propunerea. Este un atentat fara prcedent la adresa PNL. PNL a fost umilit ca niciun alt partid în 37 de ani”, a spus Muraru, care a adăugat: „Să vă fie rușine Veștea și Predoiu”.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a susținut, la rândul lui, că „prin nominalizarea asta salvăm PSD, nu țara”. De asemenea, și Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, s-a pronunțat împotriva susținerii unui guvern Veștea.

Ce au spus susținătorii lui Veștea

În schimb, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, a cerut „parteneriat cu președintele” Nicușor Dan, „nu conflict”. „Trebuie să găsim o soluție comună cu PSD de guvernare, a afirmat Toma Petcu, conform acelorași stenograme văzute de HotNews. Deputatul Andrei Baciu s-a poziționat și el de partea premierului desemnat: „Toți colegii vorbesc la superlativ de Veștea, a ajutat pe toata lumea”.

Favorabilă lui Veștea s-a arătat și Alina Gorghiu, care a spus că a fost lansat „un val de jigniri inacceptabile” la adresa celor care susțin rămânerea la guvernare. Totodată, ea a avertizat în privința scindării partidului, dacă PNL intră în opoziție. „Să nu ziceți că nu v-am zis”, a spus Gorghiu. La rândul său, prim-vicepreședintele Cătălin Predoiu a spus că România are nevoie „urgentă” de un guvern cu puteri depline.

Prim-vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc s-a plasat și ea de partea premierului desemnat, în timpul ședinței.

„Am să supun atenției două teme. Prima, un liberal a primit posibilitatea de a face un guvern. Mă bucur că au fost voci care spun că nu e un liberal oarecare. E Adi Veștea, cel care a fost votat și a fost primar, președinte de CJ, ministru care ne-a ajutat pe toți. Este exact profilul de prim-ministru, este în oglindă cu Ilie Bolojan. Trebuie să realizăm ca este nevoie de responsabilitate. Această dezbatere nu trebuie văzută ca o ruptură. Eu cred că a susține o coaliție pro-occidentală nu înseamnă o ruptură”, a spus ea, conform stenogramelor din ședință văzute de HotNews.

Totodată, ea a reclamat că au fost declanșate atacuri împotriva celor îl susțin pe Veștea. „Am văzut astăzi ca este extrem de periculos să ai o altă opinie. Ar trebui să fim ultimii care lipim eticheta de trădător, șobolan sau pesedist. Eu nu accept să mi se spună altfel decât ce sunt: penelistă”, a continuat ea.