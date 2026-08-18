Cum a fost posibil atacul masiv de la Cadastru, primele concluzii oficiale dezvăluite

Informațiile preliminare arată că accesul inițial a fost realizat prin compromiterea unei aplicații web expuse public, ulterior fiind extins către alte componente ale infrastructurii informatice, dezvăluie Agenția Națională de Cadastru (ANCPI), într-un document văzut de Profit.ro. Este astfel explicat cum a fost posibil ca un atac cibernetic să conducă la blocarea sistemelor informatice de cadastru și publicitate imobiliară la nivel național.

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