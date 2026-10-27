Cum a reinventat tehnologia experiența medicală

Într-o lume în care aproape totul este la un click distanță, digitalizarea serviciilor medicale rămâne o provocare în România. Potrivit datelor Eurostat pentru 2024, doar aproximativ 9% dintre români au făcut programări medicale online și numai 10% și-au accesat dosarul medical în format digital. Cifrele arată nevoia unei schimbări de ritm, într-un domeniu în care tehnologia poate simplifica întregul parcurs al pacientului, de la programare și accesarea informațiilor medicale până la gestionarea serviciilor și comunicarea după consultație.

Medicover România răspunde noilor așteptări ale pacienților prin lansarea Medicover OnLine, o platformă care aliniază experiența digitală din România la cea oferită în alte piețe ale Grupului Medicover. Mai mult decât un înlocuitor pentru Contul Meu, noua platformă extinde posibilitățile de gestionare online a serviciilor medicale și le oferă pacienților mai mult control asupra propriului parcurs medical.

Cu Medicover OnLine, experiența medicală devine mai simplă încă dinainte de sosirea la clinică: programările pot fi adăugate direct în calendarul telefonului, iar Google Maps oferă indicațiile necesare pentru a ajunge la destinație. Odată ajunși în clinică, pacienții cu programări eligibile pot evita complet așteptarea la recepție datorită funcției Self Check-in și pot merge direct la consultație, la ora programată.

Iar experiența digitală nu se oprește la ușa cabinetului. Rezultatele analizelor pot fi accesate online, evoluția lor poate fi urmărită în timp, iar documentele medicale, recomandările și trimiterile pot fi vizualizate sau descărcate direct din platformă. Astfel, pacienții au acces mai simplu la informațiile medicale și mai mult control asupra modului în care își gestionează sănătatea.

Medicover OnLine simplifică gestionarea serviciilor medicale pentru membrii familiei, oferind posibilitatea de a administra mai multe profiluri dintr-un singur cont. Astfel, utilizatorii pot gestiona atât programările și informațiile medicale ale copiilor, cât și pe cele ale părinților sau ale altor membri ai familiei care au nevoie de sprijin în utilizarea tehnologiei. Noua funcționalitate elimină necesitatea utilizării mai multor conturi și permite organizarea serviciilor medicale ale celor apropiați mai simplu și mai eficient. În plus, verificarea în doi pași oferă un nivel suplimentar de securitate pentru protejarea datelor personale și medicale.

Noua versiune Medicover OnLine este disponibilă pentru pacienții rețelei, prin aplicația mobilă pentru iOS și Android și pe platforma web. Platforma poate fi utilizată și de persoanele care nu au beneficiat anterior de servicii Medicover Anumite funcționalități sunt disponibile în funcție de tipul de acces și de serviciile medicale incluse în abonamentul sau planul de beneficii al pacientului.

Descarcă noua aplicație!

Mai multe detalii: https://www.medicover.ro/ghidul-medicover/medicover-online/

Articol susținut de Medicover