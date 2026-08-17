Cum ajunge apa în fiecare cartier din București prin stațiile de pompare

După ce este tratată la stațiile Arcuda, Roșu sau Crivina, apa nu pleacă direct spre robinet.

În fiecare zi, mii de aparate de cafea, dușuri și mașini de spălat pornesc aproape simultan. Seara, scena se repetă. Între aceste două momente, consumul scade, apoi urcă din nou. Infrastructura trebuie să răspundă acestor variații fără ca locuitorii să observe schimbarea.

Apoi intră în scenă stațiile de pompare. Una dintre ele este cea din Grozăvești.

O parte din apa tratată este stocată pentru câteva ore în rezervoare. Ele nu există pentru că orașul ar rămâne fără apă, ci pentru că un oraș nu consumă niciodată uniform. Rezervele permit sistemului să absoarbă aceste variații și să livreze apă acolo unde este nevoie, exact atunci când este nevoie.

De aici, apa este pompată în rețeaua care traversează Bucureștiul și zona metropolitană.

Privită pe hartă, rețeaua are peste 2.500 de kilometri de conducte. Din interior, rețeaua înseamnă multe decizii luate în fiecare secundă: câtă apă pleacă, în ce direcție și cu ce presiune.

Nu toate cartierele sunt la fel. Nici toate clădirile.

Apa care ajunge la parterul unei case nu urmează același traseu ca apa care urcă până la ultimele etaje ale unui bloc. Tocmai de aceea, presiunea este reglată permanent, astfel încât diferențele să nu fie resimțite de consumatori.

Totul este urmărit în timp real din camerele de comandă. Acolo, orașul apare ca o rețea vie, în care fiecare modificare poate fi observată și gestionată în timp real, înainte să devină o problemă.

Pentru cei mai mulți dintre noi, apa apare pur și simplu atunci când deschidem robinetul.

Dar distribuția apei este doar o parte din poveste.

Uneori, provocarea nu este să aduci apă într-un oraș, ci să gestionezi momentele în care orașul cere mai multă apă sau, dimpotrivă, în care consumul scade semnificativ.

Articol susținut de Veolia România