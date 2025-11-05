Cum am ajuns să-mi planific vacanțele cu Black Friday de la eMAG

De 15 ani, Black Friday a devenit nu doar o zi de reduceri, ci o poveste de viață repetată an de an, în care fiecare dintre noi are un wishlist, un plan și un moment de satisfacție când apasă pe „Adaugă în coș”. În 2025, eMAG marchează 15 ani de la prima ediție din România, iar pentru mulți dintre noi evenimentul e deja o tradiție personală.

În 2011, eMAG a adus pentru prima dată în România conceptul care avea să schimbe complet felul în care cumpărăm: Black Friday. De atunci, evenimentul s-a transformat dintr-o curiozitate într-un fenomen cultural. Fie că am nevoie de ceva sau nu, sunt online, pe la 6-7 dimineața în fiecare an, să scrollez după oferte interesante.

Ediția din acest an are loc pe 7 noiembrie 2025, se anunță chestii interesante pe partea de electronice și fashion, dar știu bine cât de important este să fii strategic în astfel de ocazii, de aceea m-am gândit să fac un ghid pentru oricine ar avea nevoie.

Cum mă pregătesc pentru Black Friday 2025 și ce ar fi util să faci și tu

Black Friday nu mai e despre noroc. E despre strategie, răbdare și un pic de antrenament digital. Cei care prind cele mai bune oferte nu sunt neapărat cei care dau click primii, ci cei care s-au pregătit din timp, ca pentru un maraton cu final fericit.

Eu de exemplu mă apuc să mă uit cu circa două săptămâni înainte. Anul ăsta, de exemplu, vreau să zugrăvesc, deci mi-am pus deja în coș câteva produse cu potențial. Pe 7 noiembrie dimineața o să intru pe produsele astea să văd dacă sunt oferte pe ele, apoi o să folosesc sistemul lor de comparații să văd dacă nu-mi arată oferte mai bune pe produse similare.

Până acum mi-am luat de Black Friday air fryer, telefon cu vreo 800 de lei mai puțin decât prețul pe care-l avea cu o lună înainte și un ringlight. Dar vezi că alea se dau primele și, de obicei, sunt în număr limitat, deci trebuie să-ți pui alarma să le prinzi. Recomand de obicei o trezire pe la 6:30-7, ca să apuci să-ți bei cafeaua și să fii treaz când te uiți peste oferte.

Un secret pe care nu-l știe multă lume e că Black Friday e ideal pentru produse casnice tipice. De exemplu, anul trecut stăteam prost cu banii și nici nu aveam nevoie de ceva specific, așa că mi-am luat pachete mari, la ofertă, de detergenți, pachete mari, la ofertă, de mâncare pentru pisici. Câte o tigaie de uz general. Mai sus ai ce-am luat în 2024.

În rest am două tradiții de BF de care m-am cam ținut în fiecare an. O pereche de adidași noi și o lenjerie de pat nouă. Sunt mereu reduceri pe fashion atunci, deci nu strică să arunci un ochi.

Alt pro tip ar fi să-ți instalezi aplicația eMAG că te ajută pe corelarea wishlistului cu ofertele de BF, dar și că în unii ani am văzut că ai oferte exclusive acolo. De asemenea, n-ar strica să arunci un ochi pe Ghidul Black Friday.

Un alt sfat bun ar fi să-ți iei Genius. Ai livrare gratuită și o mulțime de beneficii care fac diferența atunci când vrei să te bucuri cât mai rapid și ușor de lucrurile pe care ți le doreai. Eu am de vreo cinci-șase ani și nu regret, mai ales la comenzile mari.

Nu uita să-ți pui un easybox preferat că o să fie bătaie pe ele. Eu am noroc că am trei în zonă cel mai aproape e la vreo 5 minute de casă și celelalte două la 7, respectiv 10 minute, deci nu e mare pagubă dacă e full primul. Ba chiar mă amuză să văd cât s-a cumpărat într-o anumită perioadă, când primesc mesajele cu „easyboxul favorit este plin, ți-am livrat produsele la easybox X”. De BF și de Crăciun pățesc uneori să ajungă la al treilea ca distanță de mine.

Ceva ce n-am folosit încă e eMAG Wallet, dar pare genul ăla de funcție care îți dă libertatea să cumperi ce vrei acum și să plătești mai târziu, în 30 de zile sau în rate fără dobândă, fără stres și fără complicații.

La final, toate aceste gesturi mici se adună într-o rutină care transformă haosul de altădată într-o experiență aproape zen. Black Friday nu mai e un sprint nebun, e un ritual de precizie digitală.

Cel mai mare secret e că Black Friday de la eMAG te ajută să-ți planifici concediile pe 2026

Puțini își mai amintesc momentul în care eMAG a început să vândă produse care nu se aflau, tradițional, într-un coș de Black Friday: aur, carne, servicii medicale, nopți de cazare, bilete de avion sau chiar mașini. Într-un fel, asta a transformat evenimentul dintr-un simplu maraton de shopping într-o reflecție despre stilul nostru de viață. Black Friday nu mai e despre cumpărături la întâmplare, ci despre acces la experiențe, la confort, la alegeri smart.

Și cum eu sunt millennial, experiențele sunt foarte sus în prioritățile mele de bază. De vreo doi ani am o nouă tradiție în care-mi iau vouchere Tarom prin eMAG. Anul ăsta am fost în Frankfurt pe la niște prieteni și mi-am făcut, din scurt, un turneu drăguț prin Germania.

Amuzant e că nici acum nu știu unde voi pleca cu adevărat cu voucherele de zboruri pe care am de gând să mi le cumpăr. Am oricum timp destul să mă decid. Plus că mi-am zis că-n cel mai rău caz trec pe la niște prieteni prin Iași, Cluj sau Timișoara.

Tot pe partea de experiențe, dar și de produse, mi se pare Black Friday-ul de la eMAG ideal pentru cadouri de Crăciun. Am luat vouchere de spa, am luat produse cosmetice.

Cum a evoluat Black Friday la eMAG

De-a lungul anilor, eMAG a făcut din Black Friday un laborator de inovație. În 2015, mobile-ul a depășit pentru prima dată desktopul ca trafic, semn că românii s-au mutat cu totul pe telefon pentru cumpărături. În 2018, au apărut pentru prima dată în ofertă bilete la festivaluri, pachete turistice și servicii medicale, în 2020 s-au comandat 8,8 kilograme de aur, iar în 2024 au fost comandate și 2.500 de nopți de cazare, 4.000 de vouchere de bilete de avion și 19 mașini, toate într-o singură zi.

În fiecare ediție s-au bătut recorduri: milioane de vizite, mii de comenzi în primele minute și o listă tot mai diversă de produse. În 2024, valoarea totală a comenzilor a ajuns la 896 milioane de lei, iar în „minutul de aur”, la scurt timp de la start (07:18), s-au vândut produse în valoare de 13 milioane de lei.

Dar dincolo de cifre, ceea ce impresionează este viteza și precizia cu care funcționează acum sistemul, anul trecut mi-am primit produsele în mai puțin de trei zile de la comandă.

Poți să zici că-s consumerist, dar cu puțină atenție și strategie Black Friday chiar e o ocazie bună să-ți rezolvi multe probleme în casă și-n viață, atât pentru sărbătorile din decembrie, cât și pentru planurile tale din 2026.

Articol susținut de eMAG