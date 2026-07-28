Cum arăta Centrul Vechi când pe aici circulau mașini, așa cum propune acum primarul general. Reacțiile ONG-urilor la ideea lui Ciprian Ciucu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat zilele trecute că se gândește la redeschiderea circulației rutiere în Centrul Vechi, idee care a devenit cu repeziciune subiect de deja aprinsă dezbatere publică.

Pe aici nu mai circulă mașini de mai bine de 20 de ani, de când unele străzi au fost reabilitate, iar zona a fost regândită. Primarul general crede însă că a fost “gândită prost”, că Centrul Vechi a devenit “zonă rău famată” și din cauză că mai multe firme “au plecat pentru că nu aveau acces cu mașina pentru a descărca marfa.” În centrul vechi, mașinile care fac aprovizionare au acces în fiecare dimineață, între orele 6 și 10.

“Vrem Schimbare”, unul dintre cele mai active ONG-uri din București, care militează, printre altele, pentru eliberarea trotuarelor de mașini și pentru pietonalizare, a reacționat rapid.

Îi transmite primarului general al Capitalei că în Centrul Vechi există rețea comercială extrem de variată: de la librării, teatre și spații culturale, până la restaurante istorice, bistrouri moderne, cafenele de specialitate, magazine de antichități, boutique-uri de haine, supermarketuri de proximitate, hoteluri și hosteluri.

“Adevărata problemă este pasivitatea și toleranța administrației locale față de haosul urban ce a urmat”, spun reprezentanții ONG-urilor.

Vezi, pe B365.ro, cum arăta Centrul Vechi la începutul anilor 2000, când era plin de mașini.