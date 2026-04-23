Cum arăta harta troleibuzelor și tramvaielor în Bucureștiul anilor ’80. Pe atunci, marile hoteluri erau conectate direct cu Gara de Nord

În istoria sa de peste 150 de ani, transportul public din București a evoluat de la tramvaiele cu cai din 1871-1872 la rețeaua complexă din ziua de azi.

Electricitatea a fost introdusă în 1894, iar Societatea de Transport București (STB) a fost înființată oficial în 1909. Metroul a fost inaugurat în 1979, trenurile subterane completând tramvaiele, autobuzele și troleibuzele operate de STB.

În anii ’80, de exemplu, cine ajungea în București prin Gara de Nord, găsea linie directă de transport în comun către toate hotelurile acelor vremuri. Tramvaiele, autobuzele și troleibuzele legau cartierele, instituțiile și, așa cum se vede în hartă, hotelurile.

