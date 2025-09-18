Cum arată o petrecere într-o casă care se prinde singură de vibe-ul tău prin AI

Samsung a transformat IFA 2025, cel mai mare târg de tehnologie din Europa, într-un preview al casei viitorului. AI Home aduce împreună telefoane, televizoare, boxe și electrocasnice care lucrează sincron, de la party mode până la rutina de zi cu zi.

Îmi povestea un prieten recent că el încă visează la viitorul ăla frumos care era prezentat în desenele cu familia Jetson, de când eram mici, în care roboții rezolvau totul prin casă. Un robot îți spăla singur rufele, altul îți făcea curat, ecranul TV-ului era de toate în unul, iar luminile se schimbau în funcție de nevoi dacă voiai să dai o petrecere. I-am explicat că, dacă ar urmări mai atent inovațiile din tech, ar vedea că nu suntem chiar acolo, dar nici departe.

Când Samsung zice „AI Home: Future Living, Now”, nu vorbește de viitorul ăla steril, cu holograme și roboți distopici. La IFA 2025, cel mai mare târg de tehnologie din Europa, organizat anual la Berlin, brandul a arătat că viitorul casei inteligente e deja aici și arată ca o petrecere în care totul merge uns: boxa îți sincronizează luminile și basul pe ritmul muzicii, televizorul îți răspunde la întrebări despre film, iar hainele murdare de la after sunt gata spălate până te trezești.

Warm-up cu Vision AI

Primii invitați intră în casă, se așază pe canapea și cineva dă drumul la un film în fundal, cât încă se adună lume. Dintr-odată, întreabă cineva: „cine era actorul ăsta?”. În loc să caute cineva pe telefon, răspunde televizorul. Vision AI Companion nu e doar un ecran, e un invitat care participă la discuție, îți explică ce vezi și îți ridică instant nivelul de conversație.

Vision AI Companion, nou-lansată și care nu este incă disponibilă in România, îți răspunde la întrebările despre filmul sau videoclipul pus pe ecran, îți optimizează imaginea și sunetul și îți intră în conversație ca un prieten care știe mereu detaliile geeky.

În caz că ai ajuns prea devreme, poți oricând băga un joc, pentru că AI Gaming Mode, optimizează automat latența și calitatea vizuală pentru jocuri, astfel încât reflexele tale chiar sunt mai rapide.

Apoi, când ajunge deja lumea, vine momentul să schimbi vibe-ul și să pui muzică, Vision AI devine hub-ul central al petrecerii. Poți să arăți pe ecran playlistul, să rulezi videoclipurile care dau tonul serii și să lași televizorul să reacționeze la întrebările curioșilor („ce trupă e asta?”, „unde s-a filmat clipul?”). Dintr-un simplu ecran, devine MC-ul vizual al serii.

Peak party time cu Sound Tower

Când se face miezul nopții și toată lumea s-a încălzit, cineva dă volumul mai tare și sufrageria se transformă într-un mini-club. Boxa Sound Tower începe să pulseze cu luminile Party Lights+ care bat în ritmul muzicii, basul lovește în podea și toată lumea sare în picioare. E momentul când vecinii știu sigur că ai dat petrecere, iar invitații încep să filmeze pentru story-uri.

La un moment dat, cineva cere karaoke. Sound Tower are deja modul karaoke integrat, așa că microfonul e conectat și distracția începe. Sigur, vor falsa prietenii tăi, dar asta e parte din distracție, iar boxa ține ritmul și amplifică atmosfera.

Și pentru prietenul care vine cu chitara după el? Există intrare dedicată pentru chitară, așa că își face loc în playlist cu solo-uri improvizate. Boxa nu doar că duce muzica, dar îți lasă invitații să devină artiștii serii.

Când treci pe house sau trap, luminile se schimbă din nou și Sound Tower intră pe vibe de festival. Modul DJ Booth îți permite să te joci cu efectele și să mixezi piesele ca un DJ de club, fără să ieși din sufragerie. În loc de o simplă boxă, ai practic entertainer-ul principal al petrecerii.

After-party cu Bespoke AI

Când toată lumea pleacă și sufrageria arată ca după festival, și rămăi cu tricoul transpirat și blugi șifonați. Nu mai ai energie să sortezi sau să cauți programe complicate, așa că le arunci direct în mașinile Bespoke AI. Funcția AI Wash & Dry+ recunoaște singură materialele și adaptează spălarea și uscarea la fiecare, ca să nu-ți strice hainele preferate. Dimineața, intri în baie și găsești rufele gata. Practic, boxa a făcut vibe-ul, iar mașina de spălat ți-a făcut curățenia de după, fără ca tu să ridici un deget.

Orchestră digitală cu Galaxy AI

În orice petrecere există cineva care jonglează cu playlisturile, comanda pizza și invitațiile trimise pe ultima sută de metri. De data asta, rolul ăsta îl joacă telefonul. Cu Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11, toată organizarea se face dintr-un swipe: controlezi boxa Sound Tower prin SmartThings, ajustezi luminile și chiar setezi reminder-ul să nu uiți tortul în frigider.

Mai mult, Galaxy AI intră în joc și îți rezumă conversațiile de pe chat (că n-ai timp să citești tot grupul), îți traduce conversațiile cu prietenii străini care vin la party și îți propune mesaje pe care să le trimiți instant fără să pierzi timp. Telefonul și tableta nu mai sunt doar device-uri separate, ci „dirijorul” întregii seri.

De la party la lifestyle

Ce a arătat Samsung la IFA 2025 e că AI Home nu înseamnă doar gadgeturi smart, ci despre un stil de viață. Device-urile din casă reacționează la vibe-ul tău, îți salvează timp și energie, îți respectă confidențialitatea prin Knox Vault și Knox Matrix și transformă totul într-un spațiu care trăiește cu tine. Viitorul nu e undeva departe, îl vezi deja, chiar și în mijlocul unei petreceri care continuă după ce ai stins muzica.

