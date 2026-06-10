Cum au generat 2 angajați și AI peste 30 milioane dolari. Antreprenoarea de origine română care a redus echipa de marketing de la 22 la 2 oameni: „Ori făceam asta, ori compania ar fi murit”

Alina Vandenberghe, cofondatoare și co-CEO al companiei americane Chili Piper, spune că în 2024 echipa de marketing a firmei a fost redusă la doar doi oameni, iar împreună cu fluxuri de lucru bazate pe inteligență artificială aceștia au contribuit la generarea unui pipeline de peste 30 milioane de dolari.

Citește mai departe pe StartupCafe…