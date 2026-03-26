Cum au pregătit iranienii Insula Kharg pentru un posibil asalt al forțelor americane. Experții militari avertizează că trupele SUA sunt vulnerabile

Regimul de la Teheran a instalat capcane și a trimis personal militar suplimentar și sisteme de apărare antiaeriană pe Insula Kharg în ultimele săptămâni, pregătindu-se de un posibil atac american, potrivit rapoartele serviciilor de informații americane citate de CNN.

Administrația Trump a luat în calcul utilizarea trupelor americane pentru a prelua controlul asupra Insulei Kharg, din nord-estul Golfului Persic, o arteră economică vitală pentru Iran, care gestionează aproximativ 90% din exporturile de petrol ale țării.

Ocuparea insulei ar fi o metodă de presiune exercitată asupra iranienilor pentru a-i constrânge să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Este neclar însă dacă această operațiune va avea loc. Oficialii americani și experții militari au spus că o astfel de misiune terestră ar implica riscuri semnificative, inclusiv un număr mare de victime americane.

Insula dispune de un sistem de apărare pe mai multe niveluri, iar iranienii au mutat acolo, în ultimele săptămâni, sisteme suplimentare de rachete ghidate sol-aer.

Iranul a amplasat, de asemenea, capcane, inclusiv mine antipersonal, în jurul insulei, au spus sursele, inclusiv pe țărmul unde trupele americane ar putea debarca, dacă președintele Donald Trump ar decide să continue cu o operațiune terestră.

Avertismentul Iranului

Unii aliați ai președintelui au ridicat de asemenea semne de întrebare cu privire la necesitatea unei astfel de operațiuni, în condițiile în care cucerirea insulei nu ar rezolva direct problemele legate de Strâmtoarea Ormuz și de controlul exercitat de Iran asupra pieței energetice mondiale.

Armata SUA a lovit deja insula pe 13 martie, Comandamentul Central afirmând că au fost lovite 90 de ținte, inclusiv „depozite de mine navale, buncăre de rachete și numeroase alte obiective militare”. Trump a anunțat atacul, afirmând că forțele americane au evitat să lovească infrastructura petrolieră de pe insulă „din motive de decență”.

Președintele parlamentului iranian a avertizat miercuri „dușmanii” țării să nu încerce să ocupe vreo insulă iraniană.

„Pe baza unor date, dușmanii Iranului, cu sprijinul uneia dintre țările din regiune, se pregătesc să ocupe una dintre insulele iraniene”, a scris Mohammad Bagher Ghalibaf pe X.

„Toate mișcările inamice sunt sub supravegherea deplină a forțelor noastre armate. Dacă depășesc limita, toată infrastructura vitală a acelei țări din regiune va deveni, fără restricții, ținta unor atacuri neîncetate”, a spus acesta.

Trupe specializate americane au ajuns în Orientul Mijlociu

Două unități expediționare ale Marinei, specializate în raiduri și misiuni de asalt de pe nave ale Marinei, au fost recent dislocate în Orientul Mijlociu.

Aceste unități includ câteva mii de pușcași marini, împreună cu nave de război, mijloace aeriene și ambarcațiuni de asalt. Aproximativ 1.000 de soldați americani din Divizia 82 Aeropurtată a Armatei ar urma, de asemenea, să fie dislocați în regiune în zilele următoare.

O altă persoană familiarizată cu planificarea militară a SUA a declarat că Comandamentul Central supraveghează insula aproape constant, astfel încât armata a putut observa atât schimbări fizice, cât și de mediu în zonele care par să fi fost minate.

Atacurile armatei americane asupra insulei au degradat o parte din apărarea sa antiaeriană și maritimă, care include rachete sol-aer HAWK și tunuri antiaeriene Oerlikon.

Forțele americane rămân vulnerabile în cazul unui atac

Cu toate acestea, forțele americane ar rămâne vulnerabile la atacurile cu rachete balistice și drone iraniene, având în vedere proximitatea insulei față de coasta iraniană, iar oficialii administrației Trump încă se întreabă dacă o misiune terestră merită riscul, potrivit unei surse familiarizate cu deliberările interne ale administrației pe această temă.

Aliații din Golf au îndemnat în privat administrația Trump să nu prelungească războiul prin trimiterea de trupe terestre pentru a ocupa Insula Kharg sau pentru a îndepărta uraniul puternic îmbogățit al Iranului, a declarat un înalt oficial din Golf.

Preocuparea este că ocuparea insulei ar provoca numeroase victime, declanșând probabil represalii iraniene împotriva infrastructurii țărilor din Golf și prelungind conflictul, a spus înaltul oficial din Golf.

În schimb, țările din Golf fac presiuni asupra oficialilor americani cu privire la necesitatea de a desființa programul de rachete balistice al Iranului înainte de încheierea conflictului, lucru cu care oficialii americani sunt de acord.