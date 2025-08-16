Cum au transformat în mod discret investitorii chinezi Atena – viză cu viză

În Grecia, cetățenii chinezi dețin aproape jumătate din vizele acordate pentru prima dată în legătură cu achiziționarea de proprietăți – și, totodată, peste 60% dintre reînnoiri, relatează South China Morning Post.

Potrivit publicației citate, China a schimbat capitala Greciei atât în mod vizibil, cât și în moduri mai puțin evidente.

Pe de o parte, restaurante chinezești autentice – de la hotpot picant la cha chaan teng cantonez – au apărut în centrul Atenei, unde mulți clienți vorbesc dialectul nord-estic chinezesc și lucrează pentru China Ocean Shipping Company, un gigant industrial care administrează al cincilea port ca mărime din Europa.

Pe de altă parte, una mai discretă, chinezii sunt cei care s-au grăbit să cumpere mii de apartamente pentru a aplica pentru programul grecesc de rezidență pentru investitori, cunoscut sub numele de „viza de aur”.

În iunie 2025, aproape 8.000 de cetățeni chinezi – 7.795 mai exact – erau membri pentru prima dată ai programului, ceea ce înseamnă că nu atinseseră încă pragul de cinci ani pentru a-și reînnoi permisele de ședere. Aceștia reprezintă 47,8% din totalul deținătorilor de permise acordate pentru prima dată, fiind de departe cel mai mare grup, potrivit datelor Ministerului pentru Migrație și Azil din Grecia.

Dintre cele 5.679 de persoane care și-au reînnoit viza de aur, 61% erau, de asemenea, cetățeni chinezi, arată datele ministerului.

Când programul „viza de aur” a fost lansat în Grecia în 2013, a atras în principal solicitanți din țările din jur, precum Turcia și Rusia. Dar interesul investitorilor chinezi a explodat după pandemie, când multe persoane bogate și din clasa de mijloc – marcate de măsurile stricte de lockdown impuse de Beijing spre sfârșitul politicii sale zero-Covid – au căutat o cale de scăpare.