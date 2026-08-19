Cum avansează noua cale de acces din Greenfield, după două luni de la obținerea Autorizației de Construire

Au trecut 2 luni de la obținerea autorizației de construire pentru noua cale de acces din cartierul Greenfield Băneasa. Estimată inițial la 2,5 milioane de euro, investiția depășește în prezent 3,5 milioane de euro, după contractarea tuturor lucrărilor necesare realizării proiectului, și este susținută integral de IMPACT Developer & Contractor. Drumul, care va asigura o nouă legătură între Aleea Teișani și breteaua DNCB, în dreptul Podului Hobanat, va contribui la îmbunătățirea conectivității cartierului cu infrastructura rutieră din Nordul Capitalei cât și cu viitoarea magistrală de metrou M6.

Proiectul noului drum de acces în cartierul Greenfield Băneasa a ajuns la un stadiu general de execuție de aproximativ 15%, în timp ce lucrările desfășurate numai pe terenul IMPACT au atins un grad de execuție de 35%. Evoluția proiectului este în linie cu termenul de finalizare asumat de dezvoltatorul IMPACT Developer & Contractor, respectiv 31 decembrie 2026, iar noul drum se apropie de etapa cu cel mai ridicat grad de complexitate tehnică și procedurală.

Care e stadiul lucrărilor

În primele două luni de la demararea lucrărilor, au fost realizate intervențiile care creează baza viitoarei infrastructuri rutiere. Au fost finalizate lucrările de pregătire a amplasamentului și au fost realizate componente ale structurii rutiere, dar și amenajările necesare pentru colectarea și infiltrarea apelor pluviale.

Progresul proiectului trebuie privit și prin prisma complexității sale. Noua cale de acces nu presupune doar construirea unui drum, ci realizarea unei conexiuni complete cu infrastructura de transport existentă în zonă. Lucrările se desfășoară atât pe terenul dezvoltatorului, cât și în zone care implică racordarea la infrastructura administrată de CNAIR și traversarea a două linii de cale ferată elemente esențiale pentru funcționarea viitoarei conexiuni. Toate aceste componente avansează conform planificării, iar proiectul se menține în graficul asumat pentru finalizare.

Ce urmează

În perioada următoare, pe terenul IMPACT vor continua lucrările la sistemul de canalizare pluvială și la structura rutieră. Sunt programate montarea bordurilor și realizarea trotuarelor, urmând apoi aplicarea straturilor de asfalt.

În paralel, proiectul intră în cea mai complexă etapă de dezvoltare. Următorul pas constă în racordarea la infrastructura administrată de CNAIR, care presupune lucrări specializate și coordonarea intervențiilor cu administratorul infrastructurii rutiere naționale.

Ulterior, cea mai complexă etapă a întregului proiect este, însă, traversarea celor două linii de cale ferată. Aceasta presupune lucrări de terasamente și suprastructură feroviară, sisteme de semnalizare și siguranță, instalații interioare și exterioare, sisteme de supraveghere video și lucrările finale necesare punerii în funcțiune.

Când va fi gata noul drum

Traversarea căii ferate reprezintă una dintre cele mai complexe componente ale proiectului, atât din perspectivă tehnică, cât și procedurală. Această etapă implică intervenții specifice infrastructurii feroviare și coordonarea mai multor specialități, fiind planificată încă din faza de proiectare a investiției și integrată în calendarul general al lucrărilor.

În paralel, continuă activitățile necesare racordării la infrastructura rutieră administrată de CNAIR, o etapă esențială pentru integrarea noii căi de acces în rețeaua de transport existentă. Evoluția acestor lucrări este în linie cu planificarea asumată de MPACT Developer & Contractor, iar termenul de finalizare rămâne neschimbat. Noua cale de acces către Greenfield Băneasa este programată să fie deschisă circulației până la 31 decembrie 2026.

După primele săptămâni de șantier, proiectul avansează conform calendarului stabilit. Pe măsură ce lucrările intră în etapele de racordare la infrastructura CNAIR și de traversare a căii ferate, vor deveni tot mai vizibile componentele care dau proiectului adevărata sa dimensiune tehnică. Parcurgerea acestor etape conform planificării susține obiectivul ca noua cale de acces către Greenfield să poată fi utilizată până la 31 decembrie 2026.

Abonează-te la newsletter și urmărește evoluția lucrărilor la noua cale de acces Greenfield Băneasa.

Articol susținut de Greenfield