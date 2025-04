Cum comentează Nicușor Dan sondajul care arată că ar lua mai puține voturi decât Crin Antonescu, în București-Ilfov, într-o finală prezidențială

„Sunt bucureșteni care m-au votat pentru Primăria Capitalei și care și-ar dori să rămân aici”, a spus candidatul independent la alegerile prezidențiale, într-o conferință de presă organizată joi, în care a fost întrebat de HotNews despre datele sondajului AtlasIntel.

Potrivit cercetării, în eventualitatea unei finale Antonescu vs. Dan, candidatul PSD-PNL-UDMR stă mai bine în sondaje decât candidatul independent. Mai exact, Crin Antonescu este cotat cu 41,4%, iar Nicușor Dan are cu aproximativ zece procente mai puțin în București-Ilfov, respectiv 31,2%.

„Nu am cifrele astea, una e București, alta e București-Ilfov. Pe de altă parte sunt bucureșteni care m-au votat pentru Primăria Capitalei și care și-ar dori să rămân aici. I-am întâlnit chiar pe stradă spunându-mi lucrul ăsta. Ce am să le spun e că am candidat la președinția României pentru că nu cred că România o va duce bine cu Ponta, Antonescu și Simion”, a spus Nicușor Dan, când a fost întrebat despre aceste date.

Același sondaj, publicat marți, 15 aprilie, arată și că în cazul unei finale Nicușor Dan – Crin Antonescu, edilul Capitalei ar lua mai puține voturi decât candidatul coaliției de guvernare.

Mai exact, dacă în urmă cu o lună, Nicușor Dan lua cele mai multe voturi în turul doi în fața oricărui contracandidat, acum lucrurile s-au schimbat.