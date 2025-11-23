Ce spune Zelenski despre negocierile de la Geneva asupra planului de pace american. „Există disponibilitate pentru viziunea ucraineană”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că, în cadrul contactelor de duminică de la Geneva între delegațiile din țara sa, SUA și unele țări europene, există o anumită disponibilitate de a încorpora „viziunea ucraineană” în planul de pace transmis Kievului săptămâna aceasta de către administrația lui Donald Trump, a cărui versiune inițială a fost considerată excesiv de favorabilă Rusiei de către Bruxelles și Kiev.

„În acest moment, există înțelegerea faptului că propunerile americane pot lua în considerare o serie de elemente bazate pe viziunea ucraineană și care sunt de o importanță critică pentru interesele naționale ale Ucrainei”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe conturile sale de Telegram și X, potrivit Agerpres.

„Mai multe eforturi sunt în curs de desfășurare pentru ca toate elementele să fie cu adevărat eficiente în atingerea obiectivului principal așteptat de poporul nostru: să punem capăt odată pentru totdeauna vărsării de sânge și războiului”, a adăugat Zelenski.

The crux of the entire diplomatic situation is that it was Russia, and only Russia, that started this war, and it is Russia, and only Russia, that has been refusing to end it throughout the full-scale invasion. From the very first minutes of February 24, Putin has been waging… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Președintele ucrainean a indicat că delegația condusă de șeful cancelariei sale, Andrii Iermak, lucrează la Geneva pentru „a pune capăt războiului, a restabili pacea și a garanta o securitate durabilă” și că acesta l-a informat deja cu privire la rezultatele primelor întâlniri din orașul elvețian.

Zelenski a calificat drept „pozitiv” faptul că diplomația a fost relansată, în acest stadiu fără participarea Rusiei.

Iermak a avut o primă întâlnire duminică dimineață cu consilierii de securitate din Marea Britanie (Jonathan Powell), Franța (Emmanuel Bonne) și Germania (Gunter Sautter).

Se preconizează că următoarea reuniune, în cadrul căreia va fi prezentat planul în 28 de puncte al lui Trump, va avea loc la sediul Misiunii SUA pe lângă ONU din Geneva, la care secretarul de stat american Marco Rubio va fi însoțit tot de trimisul special pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, și de secretarul armatei, Dan Driscoll.

Trump i-a dat lui Zelenski termen de doar o săptămână, până joi, 27 noiembrie, pentru a accepta planul său de pace prezentat în mod surprinzător joi, 20 noiembrie, deși președintele american a subliniat că aceasta nu este „ultima ofertă”.

O cooperare „constructivă” cu SUA pentru o nouă versiune a planului de pace

Noua versiune a planului american care urmărește să pună capăt războiului în Ucraina reflectă „cea mai mare parte a priorităților-cheie” ale Kievului, a estimat duminică unul dintre membrii delegației ucrainene la convorbirile de la Geneva, potrivit AFP.

„Versiunea actuală a documentului, deși se află încă în etapele finale ale aprobării sale, reflectă deja cea mai mare parte a priorităților-cheie ale Ucrainei”, a declarat pe Facebook Rustem Umerov, șeful Consiliului pentru Securitatea Națională și Apărare al Ucrainei.

Calificând drept „constructivă” cooperarea cu SUA, el a salutat „atenția pe care acestea o acordă comentariilor” ucrainenilor.

Responsabili americani, ucraineni și europeni s-au reunit duminică la Geneva pentru a discuta despre planul lui Donald Trump asupra Ucrainei.

Planul propus de SUA pentru Ucraina fusese respins vineri de Volodimir Zelenski, care promisese „alternative” Washingtonului.

Omologul său rus Vladimir Putin considerase că textul american poate „servi drept bază unei reglementări definitive” a conflictului, presând Kievul să negocieze.

Unele puncte ale planului sunt interpretate de Kiev drept o capitulare în fața Moscovei, printre acestea numărându-se cele care prevăd cedarea regiunii Donbas către Rusia, recunoașterea peninsulei Crimeea ca parte a teritoriului rus sau reducerea efectivelor armatei ucrainene, de la 900.000 de soldați în prezent la 600.000.