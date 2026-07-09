Cum contribuie antreprenorii la dezvoltarea României, zi de zi? Sergiu Mircea, BT: „Fiecare business merită susținut”

Când vorbim despre antreprenoriat, de cele mai multe ori ne gândim la produsul final: hotelul în care ne petrecem vacanța, brutăria de la colț sau magazinul de unde ne facem cumpărăturile. De fapt, vedem rezultatul, dar mai puțin tot ceea ce se află în spatele lui. Realitatea este, însă, alta. Fiecare afacere construită cu răbdare, curaj și viziune pune în mișcare mult mai mult decât propriul business. În spatele fiecărei investiții se află oameni, furnizori, parteneri și comunități care cresc odată cu ea. De aceea, BT continuă inițiativa „Ce ne-am face unii fără alții?” și aduce în prim-plan antreprenorii care, prin munca și investițiile lor, contribuie la susținerea economiei.

Și pentru că actualul context economic vine cu numeroase provocări, poate că este mai important ca oricând să vorbim despre recunoaștere și solidaritate. Pentru că antreprenorii sunt cei care aleg să investească pe termen lung, să creeze locuri de muncă și să contribuie, zi de zi, la dezvoltarea economiei românești.

Acesta este și mesajul noii inițiative lansate de Banca Transilvania (BT), continuare a platformei „Cumpără de lângă tine”, lansată în plină pandemie în 2020, prin care banca își propune să aducă în prim-plan oamenii și afacerile care țin România în mișcare.

Mai mult decât un business

Una dintre poveștile inițiativei ajunge la Turda, la ISSA Resort, un business care vorbește nu doar despre ospitalitate, ci și despre impactul pe care o investiție privată îl poate avea asupra unei întregi comunități.

„ISSA este un loc care îmi place, dar, mai important de atât, este o afacere care contează. Se vede grija pentru lucrurile făcute bine aici, iar asta are impact dincolo de ușa acestui loc”, precizează Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing, Comunicare & Customer Care la Banca Transilvania.

Dincolo de experiența oferită clienților, o astfel de investiție generează efecte economice în lanț. Creează locuri de muncă, susține furnizori locali, dezvoltă parteneriate și contribuie la creșterea economică a întregii zone.

Cum pune o afacere în mișcare un întreg ecosistem

„O astfel de investiție creează locuri de muncă pentru comunitate, dar înseamnă și dezvoltarea celor care livrează, și a furnizorilor, și a furnizorilor furnizorilor – practic, a unui întreg ecosistem. Înseamnă că România se dezvoltă, iar oamenii care are curajul să își pună viziunea și energia într-o astfel de afacere merită susținuți. Pentru că face această țară un loc un pic mai bun pentru noi toți. Așa că hai să le fim alături celor care mișcă lucrurile înainte! Hai să fim alături de cei care țin România în mișcare!”, menționează Sergiu Mircea.

Acesta este, de fapt, unul dintre cele mai importante efecte ale antreprenoriatului: capacitatea de a genera oportunități care depășesc cu mult granițele unei singure companii. Fiecare investiție înseamnă noi colaborări, noi competențe dezvoltate, venituri care rămân în economie și comunități care se consolidează.

Antreprenorii care construiesc România, zi de zi

În România, peste un milion de antreprenori aleg, zi de zi, să construiască. Aceștia aleg să investească, să își asume riscuri și să privească spre viitor, chiar și atunci când contextul economic este complicat. Iar efortul lor merită recunoscut.

Prin această campanie, Banca Transilvania transmite un mesaj simplu, dar esențial: progresul economic nu se construiește de unul singur. El este rezultatul muncii, curajului și perseverenței antreprenorilor, dar și al alegerilor pe care le facem noi, în fiecare zi.

Pentru că, până la urmă, întrebarea rămâne aceeași: ce ne-am face unii fără alții? De aceea, alegerea este simplă: să fim alături de cei care țin România în mișcare!

Articol susținut de Banca Transilvania