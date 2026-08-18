„O închisoare plutitoare”. Un veteran american descrie experiența pe o navă de război, pe fondul îngrijorărilor legate de USS Lincoln

USS Abraham Lincoln este angajat în războiul împotriva Iranului din data de 11 decembrie, iar două publicații americane de profil au reclamat condițiile pe care le întâmpină militarii acolo. Președintele și reprezentanți ai armatei neagă.

În acest context, un fost fotograf militar, veteran al Marinei SUA, a vorbit despre condițiile pe care le-a întâmpinat el pe un alt portavion american, USS Vinson, în cele 111 zile petrecute acolo în 2001, în timpul războiului împotriva Afganistanului.

Afirmațiile lui Jonny Burnell vin după ce două publicații americane care scriu despre armată, Military Times și Stars & Stripes, au susținut că militarii de pe USS Lincoln se confruntă cu epuizarea, penurii de alimente, instalații sanitare defecte.

Președintele american a respins ceea ce a descris drept „știri false” și susține că portavionul USS Lincoln este „întreținut frumos”, potrivit The Guardian.

Relatările din presă sunt în mare parte inexacte și sunt „99% exagerate”, a declarat locotenent-comandor în retragere al Marinei, Steve Rogers, locotenent-comandor în retragere al Marinei SUA și director al Association of the United States Navy (AUSN).

BBC precizează că este neclar deocamdată care sunt condițiile reale de pe USS Lincoln în prezent. Echipa CNN care a vizitat nava luna trecută nu a găsit probleme larg răspândite în cele trei zile petrecute la bord.

Mai mulți soldați au menționat că au fost forțați să raționalizeze alimentele și că au pierdut în greutate pe parcursul a „multe luni”, dar când CNN s-a îmbarcat, pe 7 iulie, „hrana era din belșug”, conform publicației. Dușurile erau, de asemenea, fierbinți, deși existau unele semne de mucegai.

SUA a desfășurat o altă navă pentru a înlocui USS Lincoln. Se estimează că va ajunge în Orientul Mijlociu peste o săptămână.

Veteranul Jonny Burnell, despre experiența trăită pe USS Vinson

Spre deosebire de majoritatea marinarilor, care trebuiau să rămână în anumite zone ale navei din cauza sarcinilor, rolul său de fotograf al Marinei i-a permis lui Jonny Burnell să viziteze echipajul pe toată nava.

El a povestit că pe parcursul celor trei luni a remarcat o schimbare de stare de spirit la nivelul echipajului. Entuziasmul și energia treceau, și apărea „tristețea”, a spus fostul fotograf militar.

„A existat un moment în care se vedea un fel de gol în ochii colegilor de navă”, a declarat Burnell pentru BBC. „Încă mai cred că cea mai grea parte din munca mea a fost să mă uit la tristețea de pe fețele oamenilor în fiecare nenorocită de zi”, a spus acesta.

Din experiența trăită de el pe USS Vinson, Burnell crede că mulți dintre membrii echipajului de pe USS Lincoln nici măcar nu au ocazia de a urca pe puntea superioară a navei, din cauza sarcinilor pe care le au mai jos. Acești militari puteau trece perioade lungi de timp fără să vadă cerul, își amintește el.

„Era pur și simplu zgomot non-stop”

Veteranul susține că unul dintre colegii săi a făcut tot ce a putut pentru a fi dat afară – a vândut droguri și a înființat un „club rave subteran”.

În patul mic al lui Burnell, pe care trupele îl comparau cu un „sicriu”, nu aveai loc să te întorci, iar cablurile care prind și încetinesc avioanele la aterizare treceau printr-un perete chiar în spatele capului său.

„Era pur și simplu zgomot non-stop. Nava este pur și simplu întotdeauna zgomotoasă”, a povestit el.

Avioanele aterizează sau decolează mereu, iar armele trag mereu, a adăugat Burnell.