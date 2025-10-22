Cum e posibil ca în 2025, în România, să moară femei atunci când nasc? Medic: „Orice spital trebuie să fie pregătit pentru orice tip de complicație ar putea să apară la naștere”

Fiecare sarcină este diferită, fiecare pacientă are particularitățile ei, iar sfaturile general valabile din mediul online nu pot fi aplicate tuturor. FOTO: Shutterstock

Am crezut cu toții că vremurile în care femeile mureau când își nășteau copiii au apus demult. Astăzi, nu se mai naște nici în câmp, nici acasă, cu moașa satului. Astăzi, vorbim despre plan de naștere, despre travaliu asistat, de monitorizare fetală, anestezie epidurală și medici cu ecograf în buzunar. Mai mult, vedem în social media și în ofertele spitalelor private variante de nașteri prin hipnoză, nașteri în apă și promisiunea unor „experiențe împlinitoare”.

În niciun caz, nu mai asociem nașterea cu moartea. Și totuși, realitatea lovește brutal: încă sunt femei care mor când dau viață copiilor lor. Cazul recent al pacientei din Constanța este un semnal de alarmă: chiar dacă de cele mai multe ori decurge fără complicații, nașterea e imprevizibilă, iar situația se poate schimba rapid de la normal la critic. Chiar și atunci când pacienta e tânără, sănătoasă tun, iar factorii de risc sunt zero.

Am stat de vorbă cu conf. dr. Anca Panaitescu, medic primar obstetrică-ginecologie și șef secție Obstetrică la Spitalul Filantropia din București, despre ce înseamnă, de fapt, o sarcină în 2025. Despre complicațiile care pot apărea brusc, chiar și în cele mai „fiziologice” sarcini, despre riscurile reale care există indiferent de planul de naștere sau de alegerile personale. Și, mai ales, despre cât de periculos poate fi să te ghidezi, când e vorba de sănătate, după experiențele influencerilor care-ți vând povești frumoase în loc de informație validată științific.

Totul Despre Mame: Suntem în 2025, medicina a înregistrat progrese uimitoare, și, totuși, în România se moare după o naștere. Cum e posibil?

Conf. dr. Anca Panaitescu: „În România, au loc peste 110.000 de nașteri anual, iar decesul matern e totuși ceva extrem de rar. Chiar s-au făcut progrese semnificative privind reducerea mortalității materne.

Am plecat de la cifre pe care nu le știți, pentru că înainte de anii ’90 nu se discuta public despre mortalitatea maternă (fie prin avorturi făcute acasă, fie pentru că nu aveam la dispoziție cezariana – o operație care efectiv salvează vieți). Deci am plecat de la cea mai mare mortalitate maternă din țările europene, și, încet, încet, prin faptul că femeile au venit să nască în spital, sistemul a conlucrat astfel încât cât mai multe gravide să fie monitorizate, să nu se mai nască acasă.

Încet, încet mortalitatea maternă a scăzut și trend-ul e descrescător în continuare. Sigur că situațiile izolate, cum e cea de la Constanța, ne impresionează pe toți, dar acestea nu sunt o regulă în sistemul sanitar. De cele mai multe ori, nu apar complicații la naștere. Dar există cazuri în care, deși sarcina a evoluat absolut perfect, iar gravida nu are factori de risc, tot apar complicații imprevizibile”.

