Cum este transformat un model de tanc francez scos din uz de aproape 30 de ani într-un robot autonom

Un proiect francez denumit „Refurbot” își propune să transforme vechile tancuri AMX-30B2, retrase din serviciu, în vehicule de luptă terestre fără echipaj uman (UGV).

Prototipul a fost prezentat recent la salonul internațional de armament EuroSatory 2026.

Inițiativa vine în contextul lecțiilor învățate din războiul din Ucraina, unde roboții tereștri au ajuns să pătrundă din ce în ce mai mult pe câmpul de luptă. Unele UGV-uri, însă, au probleme pe front și se răstoarnă frecvent din cauza terenului distrus de artilerie. Utilizarea unui șasiu greu de tanc rezolvă problema stabilității și oferă o protecție balistică net superioară în zonele de asalt, scrie publicația de specialitate Opex360.com

Francezii încearcă acum un experiment: să transforme într-o dronă terestră un șasiu vechi de tanc de luptă, scos din uz deja de câteva decenii, modelul AMX-30B2.

Proiectul este dezvoltat de compania S2M Equipment, în parteneriat cu divizia KNDS Robotics și specialiștii în managementul uzurii de la compania OBSAM.

Tancul de luptă AMX-30 a fost dezvoltat de Franța în anii ’60. Potrivit publicației citate, peste 3.500 de astfel de tancuri au fost produse, iar în dotarea Franței au ajuns mai bine de 1.300.

Dintre acestea, o parte au fost modernizate la standardul AMX-30B2 „Brenus” în anii 1990 după care au fost retrase din serviciu. Din 2015 tancurile au început să fie dezasamblate.

Sisteme automate și o dronă aeriană atașată de tancul autonom

Deși piesele originale pentru tancul AMX-30 sunt considerate de mult învechite, companiile implicate dau asigurări că vehiculul poate fi menținut în stare operațională 100%.

Modificarea majoră constă în eliminarea turelei originale grele cu tun de 105 mm și înlocuirea ei cu o stație de luptă teleoperată ARX-25, dotată cu un tun rapid de 25 mm. În plus, pentru a crește conștientizarea situației din teren, robotul dispune de un dronă aerian captiv conectat permanent prin cablu.

Prototipul prezentat la Eurosatory este echipat cu modulul robotic „Toxo”, cu un sistem care permite controlul șasiului și cu senzori optronici.

„Soluția Refurbot combină un șasiu «liber», care își păstrează mobilitatea excelentă datorită reducerii greutății obținute prin eliminarea turelei grele, precum și o protecție bună, cu un sistem modern de armament care oferă noi capacități operaționale,” scrie publicația citată.