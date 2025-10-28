Jandarmeria explică de ce a anunțat că un bărbat a vrut să intre cu mașina în poarta Ambasadei Rusiei, acuzație respinsă de procurori

Bărbatul a fost imobilizat pentru că a efectuat un viraj brusc la stânga pe Șoseaua Kiseleff, unde e sens unic, și apoi a direcționat mașina spre poarta Ambasadei Ruse, transmite marți Jandarmeria București într-un răspuns pentru HotNews după ce cazul a fost clasat luni de către procurori. Vehiculul s-a oprit la 20-30 de centimetri de poartă, potrivit Jandarmeriei București.

Formularea preliminară transmite către presă că bărbatul „a încercat să lovească cu mașina poarta de acces” a fost făcută operativ, exclusiv pe baza faptelor observabile în momentul intervenției, precizează Jandarmeria București. Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a anunțat luni clasarea pentru toate acuzațiile a dosarului medicului de 53 de ani implicat în incidentul din 23 octombrie la Ambasada Rusiei.

„Nu s-a întâmplat așa ceva. Bărbatul se plimba cu mașina, mergea foarte încet, dar nu a încercat nimeni să intre în sediul Ambasadei Rusiei”, a spus patru zile mai târziu purtătorul de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Sectorului 1, Călin Bogdan, pentru HotNews.

„Vehiculul s-a oprit la aproximativ 20–30 cm de intrare”

La solicitarea HotNews, Jandarmeria București a explicat evenimentele din seara de 23 octombrie pentru care bărbatul a fost imobilizat și cum a ajuns să comunice public că „a încercat să lovească cu mașina poarta de acces”.

„Conducătorul auto a executat un viraj brusc stânga din Șos. Kiseleff (arteră cu sens unic), direcționând vehiculul spre poarta obiectivului diplomatic, aflată la o distanță relativ mică de bulevard. Manevra s-a produs pe traiectorie directă către poartă, în pofida semnalelor de oprire și la o ora târzie din noapte. Vehiculul s-a oprit la aproximativ 20–30 cm de intrare, după somațiile verbale ale jandarmului”, a transmis Jandarmeria București.

Aceste acțiuni au fost considerate „indicatori obiectivi” pentru jandarmii care păzeau Ambasada Rusiei să intervină.

„Precizăm că această ipoteză operativă nu are valoare de încadrare juridică, iar evaluările de fond aparțin instituțiilor de cercetare penală”, conchide Jandarmeria.

Incidentul din 23 octombrie

„În data de 23.10.2025, în jurul orei 03:15, un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei. Jandarmul, aflat în postul de pază, l-a somat, reușind să-l oprească. În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la fața locului, au ajuns două echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI.

La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat”, transmitea Jandarmeria București pe 23 octombrie.

După incident, Brigada Rutieră a deschis pe numele bărbatului deschis dosar penal pentru infracțiunile de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și, in rem, pentru „conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe”. Ambele acuzații au fost clasate luni de către Pachetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„În esență, din probatoriul administrat a rezultat că în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, suspectul nu avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ci acestuia i se eliberase anterior o dovadă cu drept de circulație, iar referitor la infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența altor substanțe, potrivit buletinului de analiză toxicologică, nu au fost identificate în organismul șoferului substanțe psihoactive”, a transmis, luni, printr-un comunicat de presă, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1.

Contactat luni de HotNews, medicul a spus că a ajuns la Ambasada Federației Ruse dintr-o eroare a GPS-ului, el neavând nicio legătură cu instituția: „Softul de la GPS-ul de Toyota a fost de vină, așa m-am încurcat (…) Mi-am dat seama la un moment dat că nu mai știu Bucureștiul, după atâția ani cât am fost student acolo”.