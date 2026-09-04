INTERVIU Cum explică șeful CNAS că noua platformă de programări pentru pacienți s-a lansat inițial doar cu 11 medici înrolați

În a patra zi de la lansarea cu probleme a platformei E-Sănătatea Mea, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan susține că acum „funcționează această platformă”.

De ce a fost lansată platforma înainte să fie funcțională?

HotNews: Domnule Horațiu Moldovan, platforma E-SanatateaMea, în care CNAS a anunțat că românii ar fi trebuit să își poată face, din 1 septembrie, programări la medici din toată țara, a fost lansată cu doar 11 furnizori de servicii medicale înrolați. Iar în ziua lansării, nici la acești 11 medici nu funcționa butonul de programări. De ce s-a decis lansarea platformei în acest stadiu?

Horațiu Moldovan: Am decis să lansăm platforma la 1 septembrie, așa cum am promis, și am promis că lansăm programările online în cadrul programului E-Sănătatea Mea.

S-a creat și o confuzie legată de faptul că furnizorii sunt sau nu sunt în platforma PIAS, platforma informatică a asigurărilor de sănătate. A nu se confunda portalul E-Sănătatea Mea cu PIAS. Platforma E-Sănătatea Mea este o părticică foarte mică din noua platformă a asigurărilor sociale de sănătate, noul PIAS, lansat și el la 1 septembrie optimizat, standardizat, extins, cu funcționalitate nouă.

Iar în momentul lansării, toți furnizorii de servicii medicale erau în această platformă informatică: peste 10.000 de furnizori de medicină de familie, aproximativ 4.500 de furnizori din ambulatoriile de specialitate, sute de spitale, 1.000 de farmacii, 1.000 de laboratoare și așa mai departe.

Medicii se înrolează voluntar pentru programări: „Nu îi băgăm cu forța”

– Vă referiți la platforma informatică neaccesibilă publicului larg, cea în care furnizorii de servicii medicale raportează către Casa de Asigurări serviciile oferite pacienților și unde toți sunt înscriși. Dar revenind la platforma de programări, accesibilă publicului, ea a fost lansată cu doar 11 medici înrolați.

– Ceea ce s-a văzut pe data de 1 septembrie, la submodulul de furnizori din platforma de programări, au fost furnizorii care au dorit să ne ajute să testăm, în viața reală, modulul de programări online.

Nu aveau cum să fie alții, în momentul acela, pentru că înrolarea furnizorilor în submodulul de programări este o activitate voluntară a furnizorilor de servicii medicale. Nu îi băgăm cu forța, nu vrem să fie vizibili cu forța în modulul de programări.

Era foarte simplu să îi punem pe toți, să fie vizibili și acolo – dădeam 2-3 click-uri și erau vizibili și acolo. Dar am fi creat o confuzie generală în rândul furnizorilor și în rândul populației, pentru că populația s-ar fi programat direct la acei furnizori care au deja propriile liste de programări.

Peste 1.400 de medici s-au înscris în modulul de programări

– Așadar, nu există și nu va exista o obligație a furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu CNAS să pună la dispoziție, în platformă, orarul de programări și sloturile libere?

– Nu îi obligăm, nu este o obligație în momentul de față, ci îi înrolăm la solicitarea lor în mod individual. În momentul în care am lansat portalul E-SănătateaMea, am anunțat și furnizorii că pot să își activeze modulul de programări. Astfel, casele județene de asigurări de sănătate au început să îi înroleze la solicitarea lor.

În momentul de față, din aproximativ 4.500 de furnizori din ambulatoriul de specialitate, și-au exprimat dorința de a fi introduși în platforma de programări și au fost înrolați de colegii noștri 1.437 de furnizori din ambulatoriul de specialitate (medici specialiști din cabinete individuale și policlinici – n.red.).

În cazul acestor 1.437 de furnizori, și butonul de programări funcționează. Numărul lor poate să crească în continuare.

Confirm că funcționează această platformă.

– Se cunoaște numărul de programări făcute până în acest moment în platforma E-Sănătatea Mea?

– Nu, nu am acces la aceste cifre.

„Este un proces”

– Totuși, am stat de vorbă zilele acestea cu medici care au spus că și-ar fi dorit să fie înrolați în E-Sănătatea Mea încă din ziua lansării, dar nu le-a explicat nimeni cum sa ajungă acolo: ei susțin că CNAS nu le-a făcut niciun instructaj.

– Păi da, normal. Cum să le explicăm înainte de a fi platforma în picioare, înainte ca ea să existe? Noi, în noaptea dintre 31 august și 1 septembrie am făcut ca ea să existe. Nu poți să faci parte din ceva înainte de a exista.

Pe cei 11 furnizori trebuia să-i ștergem de acolo pentru că erau din perioada de testare. Aici a fost greșeala noastră, că nu i-am șters de acolo, ar fi trebuit să fie zero, ca să fie startul și să nu mai existe această discuție.

Este un proces, nu se întâmplă automat lucrul ăsta. De aceea am invitat furnizorii să se înscrie în platformă. Ei au avut de completat un formular și l-au trimis caselor județene de asigurări, care au făcut setările și le-au creat un cont. Mai departe, furnizorul, ca să fie vizibil în E-Sănătatea, trebuie să își facă propria configurare.

Primul training pentru medici, în a 3-a zi de la lansarea platformei

– Nu puteați organiza traininguri înainte de lansarea platformei? Pentru că acesta este unul dintre reproșurile pe care vi le aduc medicii care și-ar fi dorit să fie de la început în platformă.

– Primul training pe care l-am avut cu medicii, l-am avut joi după-amiază (pe 3 septembrie – n.red.). Pentru că prima dată trebuie să ai niște oameni care sunt acolo, au conturi, trebuie să intri în conturile lor, iar în conturile lor să vadă care sunt meniurile și submeniurile. După ce s-au familiarizat, după ce și-au făcut cont, evident că doar după aceea poți să faci traininguri.

În data de 1 septembrie am lansat platforma, pe 2 septembrie am invitat medicii să se înscrie în platforma de programări și le-am trimis formulare, iar pe data de 3 am început instruirea.

A fost un instructaj pentru 1.000 de medici, iar în fiecare zi a săptămânii viitoare va fi câte un instructaj în care le explicăm medicilor cum să își personalizeze contul.

300.000 de atacuri cibernetice în prima zi

– La momentul lansării platformei nu funcționau nici celelalte funcții promise, în afară de programări. Spre exemplu, istoricul medical al pacientului afișa mesajul „Istoricul nu poate fi accesat”. Acum sunt momente când funcționează. Dar de ce nu a fost posibil acest lucru de la început?

– Tocmai de aceea am preferat să punem în viața reală, în operaționalizare, mai multe module din platformă, pentru că este o metodă absolut normală pentru implementarea oricărei soluții informatice, mai ales de anvergura aceasta.

Oricâte teste ai face în mediul de testare și de producție, în momentul în care o platformă informatică e transpusă din mediul de producție în cel de utilizare reală – și vorbim despre 20 de milioane de potențiali utilizatori – inevitabil vor apărea chestiuni de ordin tehnic, care necesită remediere în viața reală.

Am preferat să primim feedback-urile pacienților și ale medicilor, de la început, ca să știm rapid ce avem de corectat.

– Ați reuși să corectați toate problemele semnalate în aceste zile?

– După cum pot să constate pacienții care intră astăzi pe platformă, deja acele bug-uri de funcționare au fost remediate rapid, iar în momentul de față sunt vizibile și funcționale modulele în dreptul cărora scrie „activ”. Dar asta nu înseamnă că ele vor rămâne așa și în zilele următoare, non-stop. Cu siguranță vom avea zile sau ore în care va trebui să dezactivăm anumite module și să lucrăm în spate la chestiuni tehnice. După care le vom face din nou active.

E un proces natural, normal, de dezvoltare și de punere în operaționalizare a acestei platforme și a oricărui tip de platformă.

Din 14 milioane de accesări în prima zi, am avut aproape 300.000 de atacuri cibernetice, nu am avut probleme de securitate sau probleme grave, care nu au putut să fie remediate. Dovadă că platforma este în picioare în acest moment.

Ce spune șeful CNAS că nu se putea „sub nicio formă” în prima zi

– Susțineți că la momentul lansării, platforma nu putea funcționa mai bine?

– Sub nicio formă. Această platformă este un instrument viu, este la începutul vieții ei, ca un copil care învață să mănânce și să umble. Apoi vom trece la mai multe funcții, la maturitate, și nu ne așteptăm ca aceste lucruri să se întâmple de pe o zi pe alta.

– Totuși, chiar dumneavoastră și CNAS ați promis acele noutăți pentru pacienți de la data de 1 septembrie: programări online, acces la istoricul medical, iar pe parcurs, și alte funcționalități, precum rețete și bilete de trimitere electronice, emise și în platformă și chiar consultații la distanță, în viitor.

– Am spus în toate interviurile mele că va fi o abordare etapizată, pas cu pas. Iar referindu-mă strict la platforma E-Sănătatea Mea, am promis un singur lucru: că vom da în prima etapă în funcțiune doar platforma de programări și maxim încă un modul.

În acest moment, programările în platformă funcționează, la cel peste 1.400 de furnizori care s-au înscris.

Zeci de mii de români încă „stau la coadă” ca să intre în platformă

– Butonul de programări funcționează acum, însă mulți pacienți încă „stau la coadă”, în a patra zi de la lansare, pentru a avea acces în E-Sănătatea Mea din cauza procesului de autentificare în aplicația ROeID, fără de care nu poate fi accesată platforma. Oamenii fac pașii pentru autentificare, apoi li se afișează mesajul „procesul de validare a identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare”.

– Aplicația ROeID e gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Trebuie să ne bazăm pe aceste măsuri de securitate, chiar dacă necesită un interval de timp mai mare pentru ca pacienții să fie înrolați. Numai în ultima zi au fost 25.000 de solicitări de autentificare în ROeID.

– Poate că este o întrebare pe care ar trebui să o adresăm mai degrabă Autorității pentru Digitalizare, dar nu a fost anticipat acest interes mare pentru autentificarea în platformă?

– Pentru mine este o bucurie că există un interes atât de mare pentru această platformă. Sigur că îmi doresc să existe o capacitate de procesare a cererilor de autentificare în ROeID.

– E-Sănătatea mea a fost dezvoltată „la pachet” cu noul PIAS, costul total al proiectului fiind de 100 de milioane de euro, iar finanțarea a fost asigurată din PNRR. Se știe cât a costat E-Sănătatea Mea, există un preț distinct?

– Nu ai cum să calculezi costurile pentru E-Sănătatea Mea, pentru că ea face parte din PIAS.