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Horațiu Moldovan, președintele CNAS / Foto: Agerpres
Actualitate

INTERVIU Cum explică șeful CNAS că noua platformă de programări pentru pacienți s-a lansat inițial doar cu 11 medici înrolați

Alina Neagu
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În a patra zi de la lansarea cu probleme a platformei E-Sănătatea Mea, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan susține că acum „funcționează această platformă”. 

  • Șeful CNAS recunoaște că lansarea a fost însoțită de probleme tehnice, dar spune că a fost asumată pentru ca problemele să poată fi identificate și remediate „în viața reală”. 
  • „Este un instrument viu, ca un copil care învață să mănânce și să umble”, spune Horațiu Moldovan
  • Doar în prima zi de la lansare, platforma a avut 14 milioane de accesări și aproape 300.000 de atacuri cibernetice.