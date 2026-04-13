Cum explică un expert armistițiul anunțat de Putin de Paște, despre care Ucraina spune că a fost încălcat de 11.000 de ori

Statul major al armatei ucrainene susține că forțele ruse au încălcat armistițiul anunțat de președintele rus Vladimir Putin cu ocazia Paștelui ortodox de 10.721 de ori în cele 32 de ore, de sâmbătă, de la ora 16, și până la finalul zilei de duminică.

Stephen Hall, profesor asistent de politică rusă și post-sovietică la Universitatea din Bath, Anglia, consideră că liderul Rusiei a anunțat această așa-zisă încetare a focului pentru a menține controlul asupra narativului privind războiul din Ucraina și pentru a se prezenta drept un pacifist.

„Arată bine pentru Donald Trump că Putin încă își dorește pace, că este disperat să încerce să găsească pacea și toate aceste procese. Este, de asemenea, o modalitate de a controla narativul, după ce l-a ignorat complet pe Zelenski”, a declarat Hall pentru Kyiv Independent.

Vladimir Putin anunțase armistițiul în 9 aprilie, după ce inițial respinsese o propunere similară pe care o făcuse Kievul în finalul lunii martie. În replică, Ucraina a spus că va respecta încetarea focului, dar că va răspunde în cazul în care este încălcată.

Conform armatei ucrainene, forțele ruse au încălcat armistițiul de 469 de ori doar în primele șase ore.

„Poate fi, de asemenea, o modalitate de a-și menține legăturile de soft power, așa cum erau, cu tradiționaliștii, deoarece este Paștele – o dată importantă pentru creștinătate – iar Putin este, bineînțeles, cel mai creștin om din lume”, a adăugat, ironic, Stephen Hall.

El consideră că recenta inițiativă a Rusiei nu semnalează o căutare a păcii, ci este vorba despre „fum și oglinzi” menite să mențină controlul asupra narativului, lucru la care, în opinia lui, Kremlinul este „foarte bun”.

Peste 9.000 de atacuri rusești cu drone kamikaze, acuză Ucraina

Statul major al armatei ucrainene a spus că în perioada de armistițiu nu au fost înregistrate atacuri rusești cu rachete, aviație sau cu drone cu rază lungă de acțiune, cum ar fi cele cu Shahed, însă forțele Moscovei au efectuat 1.567 de atacuri de artilerie, 119 acțiuni de asalt și 9.035 de atacuri cu drone kamikaze cu rază scurtă de acțiune.

Dintre atacurile cu drone, 2.205 au implicat sisteme de tip Italmas, Lancet și Molniya, în timp ce 6.830 au fost efectuate cu drone FPV, mai notează armata ucraineană.

Doar în ultima zi, potrivit forțelor ucrainene, au fost înregistrate 107 ciocniri de-a lungul liniei frontului.

Cele mai grele lupte au continuat pe direcția Pokrovsk, unde forțele ucrainene spun că au respins 28 de asalturi rusești.

Autoritățile ruse au acuzat la rândul lor Ucraina de încălcarea armistițiului, susținând că dronele ucrainene au lovit ținte din regiunile rusești Kursk și Belgorod, rănind cinci persoane.