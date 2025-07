Cum gândeşte un viitor judecător la Curtea Constituţională? Csaba Asztalos, la HotSpot LIVE, de la 13:00

După aproape două decenii în care a condus Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Csaba Asztalos va începe luni, 14 iulie, un mandat de 9 ani de judecător constituţional, după ce a fost votat de Camera Deputaţilor, la propunerea UDMR şi cu susţinerea coaliţiei de guvernare. Csaba Asztalos vine, vineri, de la 13.00, în studioul HotNews.ro, pentru a vorbi despre rolul său la Curtea Constituţională.

Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu, este difuzat live şi poate fi urmărit pe site-ul HotNews.ro, pe YouTube şi Facebook.

Csaba Asztalos va explica ce înseamnă să treci de la apărarea drepturilor omului la interpretarea Constituţiei, într-o instituţie în care deciziile au fost adesea mai mult politice decât juridice. Ce-l recomandă pentru acest rol şi care vor fi limitele independenţei sale într-un sistem în care numirile sunt profund politizate. Ce poate face un om singur, într-un colectiv de 9?

Csaba Asztalos îl va înlocui la Curtea Constituţională pe Attila Varga, al cărui mandat expiră în data de 12 iulie. Conform rezultatului votului, care a fost secret cu buletine, el a obţinut 195 voturi „pentru” şi 73 „împotrivă”. Ceilalţi candidaţi – Verginia Vedinaş, propusă de S.O.S România, a obţinut 13 voturi „pentru” şi 255 „împotrivă”, iar Lăcrămioara Axinte, propusă de AUR – 60 voturi „pentru” şi 208 „împotrivă”.

Csaba Asztalos va răspunde şi unor întrebări ale cititorilor HotNews.ro. Puteți trimite întrebările într-un comentariu la acest articol, iar moderatorul va selecta o parte dintre ele şi le va adresa invitatului. Alte întrebări din partea cititorilor vor putea fi transmise şi în direct, în secţiunea de comentarii din YouTube.

Cine e Csaba Asztalos

Csaba Asztalos este membru CNCD de la înființarea instituției, din 2002.

În 2005 a fost ales prima data președinte al CNCD, funcție ocupată până în 2009. În perioada ianuarie-aprilie 2010, a fost consilier al lui Marko Bela pe problematica prevenirii și combaterii discriminării, pe cand liderul UDMR era vice prim-ministru. În aprilie 2010, Csaba Asztalos a fost ales din nou în funcția de președinte al CNCD, funcție pe care o exercită până în prezent.

Este licențiat în științe juridice – în 1997 a absolvit Facultatea de Drept a Universității din Oradea, în 2004 a urmat un program post-universitar în Advanced Security Studies în Germania la Centrul European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall”.

În 2003 a fost la cursul „Young Leaders Project on Current Social, Political, and Economic Issues” la Departamentul de Stat al SUA, iar în același an a urmat „Studii despre Holocaust pentru politicienii români” la Școala Internațională pentru studierea Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim,

În 2006 a absolvit Colegiul Național de Apărare, precum și Academia Națională de Informații – Colegiul Superior de Siguranță Națională.

Este doctor în Drept al Universității din București și are un master în analiza informațiilor la Facultatea de Sociologie a Universității.