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Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Actualitate

Cum își apără judecătorii din CSM „lista neagră” de oameni politici, asociații și redacții pe care le consideră vinovate de „decredibilizarea justiției” / Decizia luată în cazul sesizării unui fost ministru al Justiției

Simona Voicu
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Nominalizată în „lista neagră” a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe motiv că ar fi participat „la campania de denigrare a judecătorilor”, fosta ministră a Justiției Ana Birchall a depus plângere împotriva hotărârii CSM din 9 iunie. Demersul ei a fost respins de CSM. 

  • Consiliul subliniază în motivarea deciziei că libertatea de exprimare necesită anumite restrângeri dacă este îndreptată împotriva judecătorilor. 
  • „Actorii politici, presa şi alte persoane publice au obligaţia de a da publicităţii numai informaţiile a căror veridicitate este sigură, după ce în prealabil au fost verificate”, se arată în motivarea hotărârii CSM, consultată de HotNews.  
  • În 10 iunie, CSM a denunțat „un atac fără precedent la adresa independenței justiției”, în hotărârea adoptată, un document de peste 70 de pagini, au fost indicați ca „vinovați” mai mulți politicieni, ONG-uri și redacții. 
  • Demersul a fost unul fără precedent. Niciodată o organizație cu pondere în puterea judecătorească nu a nominalizat oameni și instituții din societate, așa cum a procedat CSM. 

„M-au sancționat fără judecată”

„Voi urma toate căile legale interne. Dacă acestea nu produc rezultatele firești de a elimina practica nocivă a „listelor negre”, voi merge la instanțele și mecanismele internaționale pentru că legea trebuie respectată și aplicată tuturor, indiferent cine ești sau ce funcție ai!”, anunța pe pagina de Facebook Ana Birchall, la o săptămână distanță după publicarea „listei neagră” de către CSM.