Cum își micșorează Rusia deficitul bugetar. Donații „voluntare” de la cei mai bogați oameni din țară, după o întâlnire cu Putin

Cei mai înstăriți oameni din Rusia au acoperit peste 1% din cheltuielile guvernamentale în acest an, prin donații „voluntare”, discutate cu președintele Vladimir Putin în martie, arată documentele bugetului de stat, potrivit Reuters.

Întâlnirea cu Putin a avut loc în spatele ușilor închise, iar la ea au luat parte cei mai importanți oameni de afaceri din Rusia, majoritatea vizați sub sancțiuni occidentale. Lista completă a participanților nu a fost făcută publică.

În septembrie, președintele rus spunea că în urma întâlnirii au fost donate „sute de miliarde” de ruble.

Rusia va înregistra în acest an un deficit bugetar echivalent cu 3,2% din produsul intern brut, adică 7.300 de miliarde de ruble (77,4 de miliarde de euro), dublu față de ținta inițială de 1,6% din PIB.

Fără donații, care de la începutul anului și până în prezent s-au ridicat la 471 de miliarde de ruble (5 miliarde de euro), deficitul ar fi putut urca la 3,4% din PIB.

Kremlinul susține că inițiativa îi aparține unui om de afaceri

Potrivit Kremlinului, omul de afaceri care a propus inițiativa – al cărui nume nu l-a dezvăluit – a argumentat că, întrucât mulți ruși bogați și-au făcut averile în anii 1990 datorită legăturilor lor cu statul, acum este de datoria lor să contribuie la bugetul de stat.

După întâlnire, Kremlinul a declarat că unul dintre participanți s-a oferit să contribuie cu o „sumă foarte mare de bani” și că Putin a salutat inițiativa.

Tot în acest an, guvernul plănuiește, de asemenea, să încaseze 385 de miliarde de ruble (4,1 miliarde de euro) din vânzarea activelor pe care le-a confiscat de la companii private în ultimii ani, ca parte a celei mai mari redistribuiri de proprietăți după privatizările din anii 1990.

În acest sens, guvernul a invocat ilegalități, corupția și deținerea unor active strategice de către străini.

Guvernul a majorat impozitele și împrumuturile în 2025 pentru a finanța deficitul, precum și pentru a menține cheltuielile pentru armată și securitate, despre care se preconizează că vor ajunge în acest an la 38% din totalul cheltuielilor bugetare.

Donații „voluntare” ale celor mai înstăriți oameni din Rusia

Sumele obținute din contribuții, marcate drept „încasări voluntare” în documentele bugetare, le-au depășit pe cele din impozitul pe profiturile excepționale ale companiilor, plătit în principal de producătorii de metale și îngrășăminte pentru profiturile obținute datorită prețurilor globale ridicate ale produselor lor.

Pe măsură ce războiul din Ucraina se apropie de finalul celui de-al cincilea an, guvernul caută surse suplimentare de venit, plănuind noi majorări de impozite pentru anul viitor și înăsprind măsurile împotriva schemelor de evaziune fiscală.

O astfel de majorare de impozite, de la care se așteaptă venituri suplimentare de 1.000 de miliarde de ruble (10,6 miliarde de euro) în 2027, va viza veniturile din depozitele bancare, care au devenit o sursă importantă de venit pentru mulți oameni din cauza dobânzilor ridicate.