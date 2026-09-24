Zelenski recunoaște că a făcut greșeli în timpul războiului și spune cum își vede viața după președinție

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu acordat The Wall Street Journal că încearcă să lucreze astfel încât, după război şi la sfârşitul mandatului său prezidenţial, să poată continua să trăiască în Ucraina şi să se plimbe pe străzile ei fără a se confrunta cu ura oamenilor, potrivit News.ro.

Răspunzând unei întrebări despre modul în care face faţă stresului după anii de război pe scară largă, Zelenski a mărturisit că nu este sigur dacă îi reuşeşte acest lucru.

Potrivit preşedintelui, el încearcă să-şi îndeplinească sarcinile astfel încât, după război, să poată continua să trăiască în propria ţară.

„Nu e vorba nici măcar de faptul că oamenii să te respecte. E vorba de faptul că, după război şi după această funcţie prezidenţială, să poţi continua să trăieşti în ţara ta, să te plimbi pe străzi şi ca nimeni să nu vrea să te omoare şi să nu te urască”, a spus el. „Tocmai pentru că te-ai comportat ca un (cuvânt cenzurat de WSJ – n.r.), nu ca un lider şi nici ca un bărbat”, a adăugat el, recunoscând că a făcut şi greşeli.

„Uneori, cu toate greşelile mele şi aşa mai departe… în timpul războiului, faci atâtea greşeli. De ce? Pentru că trebuie să-l ajuţi pe preşedintele Trump să încheie o înţelegere. Aşa că trebuie să închei tu sute de înţelegeri pe zi. Nu e uşor, e foarte delicat. Uneori ştii că nici măcar nu vrei să faci asta, dar trebuie. Da, deci sunt multe lucruri”, a explicat el, potrivit transcrierii interviului.

„Şi de aceea totul se reduce la atitudinea ta faţă de slujba ta, faţă de ţara ta şi faţă de oamenii tăi. La sfârşitul zilei, totul se învârte în jurul oamenilor. Aşa că oamenii îţi dau energie să trăieşti, dar sunt şi oameni pe care îi urăşti şi care îţi consumă toată energia. Şi da, de aceea totul se reduce la asta. Aşa că încerc să trăiesc pentru oamenii buni. Sper că în jurul nostru sunt mulţi oameni buni. Sper asta”, a mărturisit Zelenski în interviul publicat marţi, când liderul ucrainean, aflat la New York, s-a întâlnit cu Donald Trump în marja Adunării Generale a ONU.