Cum îți poți proteja familia de poluarea aerului, chiar dacă locuiești la oraș

Cum îți poți proteja familia de poluarea aerului, chiar dacă locuiești la oraș | Sursa foto - alecoair.ro

Bucureștiul depășește de 3 ori limitele OMS pentru PM2.5. Află ce poți face concret pentru aerul din casa ta: monitorizare, purificare și control al umidității.

România se confruntă cu o provocare majoră de mediu: calitatea aerului din marile orașe este, în continuare, sub standardele europene. Bucureștiul, Brașovul, Clujul și alte centre urbane înregistrează periodic depășiri ale limitelor de PM2.5 și NO2, conform datelor furnizate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Există însă o dimensiune a acestei probleme despre care se vorbește prea puțin: poluarea din interior. Același aer de afară pătrunde prin ferestre, sisteme de ventilație și uși, acumulându-se în spațiile unde trăim, muncim și dormim. Studiile OMS estimează că petrecem peste 90% din timp în interior – ceea ce face calitatea aerului din casă cel puțin la fel de importantă ca cea de afară.

Cifrele pe care trebuie să le cunoaștem

Organizația Mondială a Sănătății estimează că poluarea aerului interior cauzează anual milioane de decese la nivel global, fiind clasificată drept una dintre principalele amenințări de mediu la adresa sănătății publice. În România, afecțiunile respiratorii și cardiovasculare asociate poluării aerului reprezintă o povară semnificativă pentru sistemul de sănătate.

Un element adesea ignorat: nivelul de CO2 din apartamentele și birourile românești. Într-un spațiu slab ventilat, CO2-ul poate depăși rapid valorile la care apar efectele asupra concentrării, somnului și stării generale, fără ca locuitorii să realizeze cauza.

Ce poți face concret, la nivel individual

Schimbările de politică publică sunt procese de lungă durată. Există însă soluții imediate, la îndemâna oricărei familii, pentru a reduce expunerea la poluanți în propriul spațiu de locuit. Primul pas este să înțelegi cu ce problemă te confrunți și să alegi soluția potrivită pentru ea :

Purificarea activă a aerului Dispozitivele cu filtre TRUE HEPA-H13 și sisteme multi-stage de filtrare reduc semnificativ concentrația de particule fine, alergeni și bacterii din interior. Gama AlecoAir Roubiq oferă purificatoare cu filtrare multi-stage – True HEPA, carbon activ, UV-C și ionizare – pentru suprafețe de la 15 la 75 mp, cu senzori de calitate a aerului în timp real și control Wi-Fi. Alegi modelul potrivit suprafeței tale, nu mai mult și nu mai puțin.

Dispozitivele cu filtre TRUE HEPA-H13 și sisteme multi-stage de filtrare reduc semnificativ concentrația de particule fine, alergeni și bacterii din interior. Gama oferă purificatoare cu filtrare multi-stage – True HEPA, carbon activ, UV-C și ionizare – pentru suprafețe de la 15 la 75 mp, cu senzori de calitate a aerului în timp real și control Wi-Fi. Alegi modelul potrivit suprafeței tale, nu mai mult și nu mai puțin. Monitorizarea calității aerului. Senzorii de CO₂, umiditate și particule fine oferă o imagine în timp real a mediului interior, permițând intervenții punctuale — aerisire, activarea purificatorului, ajustarea umidității. AlecoAir M28 CONTROL monitorizează continuu toți acești parametri, cu alarmă sonoră și istoric al valorilor accesibil oricând.

Senzorii de CO₂, umiditate și particule fine oferă o imagine în timp real a mediului interior, permițând intervenții punctuale — aerisire, activarea purificatorului, ajustarea umidității. monitorizează continuu toți acești parametri, cu alarmă sonoră și istoric al valorilor accesibil oricând. Controlul umidității. Controlul umidității. Excesul de umiditate favorizează mucegaiul și acarienii, iar deficitul irită mucoasele și slăbește prima barieră de apărare a organismului. Menținerea unui nivel optim de 45-60% este una dintre cele mai eficiente măsuri preventive. Gama AlecoAir ARIO oferă dezumidificatoare cu purificare integrată – care aduc umiditatea în intervalul optim și curăță aerul în același timp, cu consum redus de energie.

Excesul de umiditate favorizează mucegaiul și acarienii, iar deficitul irită mucoasele și slăbește prima barieră de apărare a organismului. Menținerea unui nivel optim de 45-60% este una dintre cele mai eficiente măsuri preventive. Gama oferă dezumidificatoare cu purificare integrată – care aduc umiditatea în intervalul optim și curăță aerul în același timp, cu consum redus de energie. Temperatura și confortul termic. Un aspect mai puțin discutat: aparatele de aer condiționat de calitate contribuie activ la calitatea aerului interior, nu doar la temperatura lui. AlecoAir AC12 FRIZO este un aparat de 12.000 BTU, clasa energetică A+++, cu funcție de dezumidificare integrată, mod ECO și tehnologie I FEEL – care ajustează automat temperatura în funcție de cea resimțită efectiv în cameră, nu doar de cea din dreptul aparatului.

Un aspect mai puțin discutat: aparatele de aer condiționat de calitate contribuie activ la calitatea aerului interior, nu doar la temperatura lui. este un aparat de 12.000 BTU, clasa energetică A+++, cu funcție de dezumidificare integrată, mod ECO și tehnologie I FEEL – care ajustează automat temperatura în funcție de cea resimțită efectiv în cameră, nu doar de cea din dreptul aparatului. Ventilația inteligentă. Aerisirea scurtă și intensă – 5-10 minute dimineața – este mai eficientă decât ferestrele întredeschise ore întregi, care introduc poluanți exteriori fără să reîmprospăteze cu adevărat aerul.

De ce contează ce faci acum

Politicile publice de reducere a poluării sunt un proces de ani. Reînnoirea parcului auto, reglementarea emisiilor industriale, extinderea rețelei de monitorizare a aerului urban, toate sunt măsuri necesare, dar cu efect lent. Între timp, aerul din locuința ta se schimbă azi, cu fiecare decizie pe care o iei: dacă aerisești sau nu, dacă monitorizezi sau nu, dacă filtrezi sau nu.

Nu este vorba de perfecționism, este vorba de a reduce o expunere zilnică, acumulată în timp, în singurul spațiu pe care îl poți controla cu adevărat: propria casă.

Pentru cei care vor să facă acest pas, AlecoAir – brand românesc cu 20 de ani pe piața soluțiilor pentru calitatea aerului interior, oferă o gamă completă: purificatoare cu filtrare TRUE HEPA-H13 și UV-C, aparate 2 în 1 (purificare + umidificare), senzori smart de CO₂ și calitate a aerului, dezumidificatoare și soluții de răcire pentru sezonul cald.

Calitatea produselor este recunoscută independent prin două distincții internaționale: Qudal Quality Medal 2026-2027, acordată pentru standarde ridicate de calitate, și Best Buy Award 2026-2027, distincție pentru cel mai bun raport calitate-preț.

Articol susținut de AlecoAir