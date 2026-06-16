Cum îți transformi telefonul într-un scanner de buzunar, în newsletter-ul Good Tech de pe 17 iunie

Ni se întâmplă des să avem nevoie să trimitem un contract semnat, o copie după un document sau o factură, așa că facem rapid o poză cu telefonul. De cele mai multe ori, însă, rezultatul nu arată extraordinar: pagini strâmbe, umbre, reflexii și text greu de citit. În newsletter-ul Good Tech de mâine, 17 iunie, vorbim despre ce aplicații merită instalate dacă vrem să transformăm rapid documente, facturi, contracte sau formulare în PDF-uri curate și ușor de trimis. Pentru a primi newsletterul pe mail trebuie să vă abonați.

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Smartphone-ul pe care îl avem deja în buzunar poate produce scanări care arată aproape la fel de bine ca cele făcute cu un scanner dedicat. Problema este că aplicația de cameră nu este construită pentru asta. O fotografie și o scanare sunt două lucruri diferite, iar diferența se vede imediat atunci când documentul ajunge la destinatar. Există însă aplicații care ne ajută să ne organizăm documentele. În loc de hârtii pierdute prin sertare sau poze împrăștiate în galerie, avem totul centralizat, ușor de căutat și de accesat de oriunde.