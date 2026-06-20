Cum motivează ministrul Pîslaru intrarea în PNL. „Asistăm la activarea vizibilă a unor rețele anti-reforme”

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că România are nevoie urgentă de o reformă profundă a administraţiei și de instituții performante într-un context în care s-au activat „rețele anti-reforme”. Pîslaru susține că din acest motiv a decis să se alăture echipei lui Ilie Bolojan, ministrul candidând la un post de vicepreședinte PNL la Congresul extraordinar de duminică.

„Mulţi au ocupat scaunul de ministru, însă puţini au înţeles cu adevărat datoria pe care o au faţă de români. Se împlineşte un an de când am depus jurământul de credinţă. A fost o perioadă intensă, în care am avut privilegiul să lupt pentru una dintre cele mai importante cauze ale României: dezvoltarea prin investiţii şi bani europeni”, a arătat Dragoş Pîslaru, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că, împreună cu profesioniştii din minister, a atras un total de 10 miliarde de euro fonduri europene non-agricole, marcând un record absolut pentru o perioadă de 12 luni consecutive, a obţinut deblocarea PNRR, depăşind pragul de 60% absorbţie, a obţinut aprobarea integrală a cererii de plată nr. 4 şi a închis negocierea finală a Planului, evitând penalizări de miliarde de euro.

Pîslaru vorbește despre „menținerea unui stat capturat”

De asemenea, România este pe locul 2 în UE la Politica de Coeziune, unde s-a triplat rata de absorbţie, de la primirea mandatului, aducând în ţară aproape 7 miliarde de euro. România se află astăzi pe locul 2 după Polonia ca sume efective atrase, cu o contractare de aproape 100%, a arătat Pîslaru, adăugând că a asigurat aproape 600 de milioane de euro fonduri nerambursabile prin noua generaţie a Granturilor SEE şi Norvegiene.

„Am reuşit să obţinem aceste victorii sub mandatul prim-ministrului Ilie Bolojan, care a adus în Executiv experienţa sa de bun gospodar. În doar câteva luni, a demonstrat tuturor care este diferenţa dintre un politician şi un om de stat care îşi iubeşte ţara şi îşi respectă concetăţenii. România se află astăzi într-un moment critic de inflexiune, care nu ne mai permite să fim simpli spectatori. După dărâmarea Guvernului, asistăm la încercări disperate ale unora de a rupe Partidul Naţional Liberal şi la activarea vizibilă a unor reţele anti-reforme. Aceste grupuri luptă pentru menţinerea unui stat capturat”, a subliniat Pîslaru, citat de News.ro.

El a adăugat că, în faţa acestor „ameninţări la adresa parcursului nostru occidental”, este nevoie de reacţie fermă şi de acţiune imediată.

„Nu putem lăsa viitorul ţării la cheremul celor care vor să ne întoarcă în trecut pentru a-şi proteja privilegiile. România are nevoie urgentă de o reformă profundă a administraţiei, de instituţii performante şi de curajul de a schimba radical ceea ce nu funcţionează. De aceea, am decis să mă alătur Partidului Naţional Liberal şi echipei conduse de Ilie Bolojan”, a argumentat Pîslaru.