Bolojan și-a depus candidatura la șefia PNL. Cum arată echipa cu care vrea să conducă partidul după congresul de duminică

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, anunță partidul într-un comunicat transmis HotNews.

Candidatura lui Bolojan a fost depusă împreună cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”.

Bolojan propune și o echipă de conducere a partidului, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți:

Mircea Abrudean

Ioan Popa

Siegfried Muresan

Oana Gheorghiu

Alexandru Muraru

Dragoș Pîslaru

Florin Roman

Gabriela Horga

„Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL. Menționăm că aceasta este singura moțiune depusă”, transmite PNL.

Anunțul vine după ce primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, considerat unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Ilie Bolojan, a anunțat sâmbătă că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte în urma dosarului DNA care i-a fost deschis zilele trecute.

Totodată, sâmbătă a apărut știrea cum că vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, s-au înscris în PNL.

Bolojan candidează singur, Veștea s-a retras din cursa pentru șefia PNL

Preşedintele actual al PNL, Ilie Bolojan, a anunţat de vineri că îşi depune candidatura la şefia PNL, împreună cu echipa alături de care va merge mai departe, el arătând că PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma.

Noul statut propus de conducerea PNL prevede votul pentru o moțiune, iar alegerea unei moțiuni semnifică alegerea echipei care a susținut moțiunea câștigătoare. Iar echipa care a venit cu moțiunea câștigătoare va forma Biroul Permanent Național împreună cu președinții organizațiilor județene. Echipa câștigătoare va da astfel președintele, prim-vicepreședintele, secretarul general și opt vicepreședinți.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, care este și prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat vineri seară că nu va mai candida la Congresul Extraordinar care a fost decis pentru ziua de duminică, deși inițial își anunțase intenția de a intra în cursa pentru șefia partidului.

„Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului”, a scris Veștea, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal”, a punctat liberalul.

Congresul PNL

Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis vineri ca organizarea Congresului Extraordinar al partidului să aibă loc duminică, la ora 12:00, la Romexpo.

Pentru Congresul Extraordinar al partidului, vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Congresul va fi unul de alegeri, inclusiv pentru președintele PNL, pentru a fi reconfigurată toată conducerea partidului, în contextul în care Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan, fără consultarea PNL, și a refuzat să se retragă, deși conducerea formațiunii liberale i-a cerut asta.

16 parlamentari PNL, contestatari ai lui Bolojan, au atacat joi la Tribunalul Ilfov două decizii luate luni seară de Biroul Politic Naţional al PNL de a nu vota Guvernul Veștea și de a-i exclude din partid pe membrii care vor face acest lucru.

Tribunalul Ilfov le-a dat câştig de cauză acestora şi a decis, în timp record, suspendarea acestor decizii. PNL a anunțat că va ataca decizia instanței.

În același timp, Ciprian Ciucu, unicul prim-vicepreşedinte PNL care îl sprijină pe Ilie Bolojan, este cercetat penal de DNA pentru luare de mită.

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