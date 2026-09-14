Cum l-a ironizat Kelemen Hunor pe Traian Băsescu, după apelul fostului președinte împotriva UDMR. „Să vină «Petrov» și să rezolve problema”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, l-a ironizat pe Traian Băsescu, după apelul fostului președinte pentru scoaterea Uniunii „afară din jocurile din România”.

„Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, și al Securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. OK, să vină «Petrov» și să rezolve problema”, a reacționat liderul UDMR, luni, în cadrul unor declarații făcute la Parlament.

Kelemen Hunor, declarații la Parlament, luni, 14 septembrie 2026.

În martie 2022, Înalta Curte a stabilit că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității, cu numele conspirativ „Petrov”.

Reacția lui Kelemen Hunor vine în contextul în care fostul președinte al României criticase UDMR, despre care a spus că „a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile”.

„UDMR-ul ar cam trebui să fie scos afară din jocurile din România, după ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la Bucureşti. I-aş ţine puţin mai deoparte pe domnii de la UDMR, că văd că mai era şi ideea să îl punem pe Kelemen Hunor să fie şi premier. Să ne acoperim de ridicol pân la capăt”, a declarat Băsescu la România TV, citat de News.ro.

Kelemen Hunor, despre criza politică: „Lucrurile sunt foarte simple”

În opinia liderului UDMR, impasul de pe scena politică va fi depășit doar dacă PSD și PNL ajung „la o oarecare înțelegere” pentru susținerea unei formule de guvern.

„Lucrurile sunt foarte simple. PNL și PSD trebuie să ajungă la o oarecare înțelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depășim acest moment, fiindcă dacă PSD nu votează un guvern din care PSD nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL nu votează altceva decât nu știu ce guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate. Deci nu am depășit blocajul de săptămâna trecută, fiindcă în continuare aceste condiționări nu ne lasă spațiu de manevră”, a spus Kelemen Hunor.

UDMR, a precizat el, va vota guvernul susținut de PSD și PNL.

„Noi, în momentul în care ei ajung la o soluție comună, sigur că vom vota acel guvern, care va avea susținerea PNL și PSD pentru învestire și atunci există o majoritate. Eu altă soluție, astăzi, nu mai pot să fac”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că va convoca partidele la consultări în această săptămână.