Cum ne organizăm și protejăm proviziile
Avantajele unei case bine aprovizionate sunt nenumărate: de la mai multe opțiuni pentru meniul săptămânal, la resurse pentru perioade dificile financiar sau când ieșitul din casă nu e o opțiune. Nu în ultimul rând, sunt esențiale pentru situații de criză, când din ce ai poți să supraviețuiești și să-i ajuți și pe alții.
Nu toată lumea va avea aceleași lucruri în cămară/congelator (din motiv de gusturi personale sau restricții alimentare) și nu toate sunt folositoare în orice situație (una sunt proviziile pentru gătit, altele sunt cele pentru cutremur), dar, în mare, cam astea sunt categoriile pe care ar trebui să le avem în cămară pentru gătit:
- proteine (fasole, linte, năut, uscate sau conservă; ciuperci uscate)
- carbohidrați (cereale: făină, mălai, orez, hrișcă, arpacaș, fulgi de ovăz; paste uscate)
- legume și fructe (conservate și uscate)
- produse instant (lapte praf, tăieței instant, cafea instant, lapte condensat)
- agenți de creștere (praf de copt, drojdie instant, bicarbonat de sodiu)
- conserve de carne (pește, pui)
- dulciuri (biscuiți, ciocolată, unt de arahide, miere, dulcețuri etc)
- grăsimi cu durată lungă de viață (ghee, ulei rafinat)
- apă îmbuteliată
- zahăr, sare și condimentele pe care știm că le folosim
O cămară nu se aprovizionează de pe-o zi pe alta și presupune și o bună administrare, ca să folosești la timp și să înlocuiești ce ai, să nu se irosească. Poate să ajute un inventar precum cel de aici. Ideal e să aprovizionezi cămara în timp, pe măsură ce descoperi produse care îți plac, și să o faci când sunt la ofertă sau le poți cumpăra la un preț bun.
Câteva principii pentru păstrarea ingredientelor în stare bună cât mai mult timp:
- Pe cât posibil, păstrează-le în recipientele originale, sigilate. De multe ori, ambalarea înseamnă și introducerea unui gaz care păstrează mai bine gustul și textura (metodologia se numește Modified Atmosphere Packaging, în general înlocuiește sau scade oxigenul, vinovat de oxidare/râncezire, și se folosește și la chipsuri, și la produse proaspete, precum carnea crudă).
- Dacă ai deschis un ambalaj, mută conținutul într-un recipient etanș. O frunză de dafin pusă în fiecare cutie va preveni apariția moliilor de alimente și a musculițelor.
- Nucile și cam orice produs care conține grăsime (și poate râncezi după ce e deschis) stau mai bine în frigider sau în congelator.
- Păstrează totul la întuneric și, pe cât posibil, la o temperatură constantă și mică.