Cum ne văd străinii / Un mesaj pentru românii care consumă criza politică ca pe un capăt de lume

România văzută de presa serioasă de afară arată ca o țară europeană obișnuită, nici mai bună, nici mai rea decât celelalte din UE. O țară care trece prin crize politice, la fel ca celelalte țări. Românii nu sunt nici mai extremiști, mai naivi sau mai corupți decât francezii, olandezii sau germanii. Catastrofa iminentă, isteria și capătul de lume se văd doar din România.

Publicația Politico de la Bruxelles publică astăzi un articol despre criza politică din România, intitulat „Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Am făcut un exercițiu de imaginație și l-am citit ca și cum ar fi vorba despre orice altă țară europeană. Am încercat să fac abstracție de faptul că trăiesc în România, iar criza politică mă afectează în mod direct.

„Măsurile brutale de austeritate adoptate în ultimul an pentru a reduce deficitul bugetar al României au afectat popularitatea politicienilor de centru-stânga și liberali care promovează aceste reforme. Iar naționaliștii lui Simion văd acum o oportunitate de a profita de acest lucru”, scrie Politico.

Sunt câteva rânduri care pot fi suficiente cititorilor străini să înțeleagă ce se întâmplă în România și apoi să treacă mai departe la alte subiecte de interes.

Dar Politico face o analiză serioasă: menționează, de pildă, că România are un deadline până în august să facă reformele la care s-a angajat „pentru a debloca 11 miliarde de euro din fonduri europene și analiștii se tem că dificultățile guvernului de a controla finanțele publice ar putea retrograda ratingul de credit”.

Publicația de la Bruxelles mai scrie că țara noastră are „un președinte independent centrist”, iar despre electoratul AUR / Călin Georgescu notează: „Mulți români sunt profund sceptici față de democrație și de autoritățile care conduc instituțiile țării lor și cred că liderul de extremă dreapta (n.r.- Călin Georgescu) a fost victima unei conspirații”. Aici este vorba despre anularea alegerilor din România, ceea ce, într-adevăr, nu s-a mai întâmplat în altă țară din UE.

Dar dacă faci abstracție de acest paragraf, ai putea foarte bine să spui că citești un articol despre orice altă țară europeană unde partidele extremiste stau bine în sondaje.

Jurnaliștii de la Politico recunosc chiar importanța României pe harta Uniunii Europene:

„Cu o populație rezidentă de aproximativ 19 milioane de locuitori, România este un jucător important al UE, fiind situată strategic la marginea estică a blocului comunitar, la granița cu Ucraina”.

Concluzia articolului ar fi că, deși această criză politică nu face deloc bine României, nu există un pericol real pentru ca populiștii să ajungă la guvernare, iar George Simion urmărește mai degrabă câștigarea alegerilor parlamentare din 2028 sau a celor prezidențiale din 2030. „Organizarea unor alegeri anticipate este considerată, în general, puțin probabilă”, mai spune Politico.

„Dar oare președintele chiar face parte dintr-o echipă cu Bolojan?”

Poate că jurnaliștii de la Bruxelles se înșală, iar în zilele următoare vine apocalipsa peste noi. Pe de altă parte, dacă urmărești site-urile din România, social media și televiziunile de știri în fiecare seară vezi că apocalipsa este deja aici. Suntem deja distruși din punct de vedere economic și nu mai ieșim niciodată la liman.

Ce le scapă de multe ori jurnaliștilor străini este că românii au un talent extraordinar să-și consume crizele politice ca pe un capăt de lume. Sunt ușor de dezamăgit, își imaginează scenarii de trădare și ajung să-și urască rapid politicienii, inclusiv pe cei pe care i-au votat.

„Calm și vom trece prin asta”, a transmis președintele „mediator” Nicușor Dan, după primele consultări de la Cotroceni. Dar a făcut-o cu o detașare care, în loc să calmeze, mai mult i-a enervat pe susținătorii săi.

M-aș fi așteptat să țină mai mult cu echipa cu care a câștigat alegerile de anul trecut, având în vedere că, totuși, „Ilie Bolojan premier” a fost cel important proiect prezidențial al lui Nicușor Dan. Dar oare președintele chiar face parte dintr-o echipă cu Bolojan sau, de fapt, acesta este momentul în care încearcă să-și construiască o echipă? Vom vedea în zilele următoare.

Cu toții avem, probabil, așteptări prea mari de la oamenii politici, iar atunci când acestea nu se îndeplinesc credem că o catastrofă este iminentă.

Din păcate, am avut puțini politicieni care s-au ridicat la nivelul vremurilor. Dar am avut crize politice din belșug, cu cuțitele pe masă. Niciodată nu ne-am prăbușit sau poate nu ne-au lăsat alții să ne prăbușim. Uităm de multe ori cine suntem și cum ne văd alții. Ca să citez, din nou, din Politico: „Cu o populație rezidentă de aproximativ 19 milioane de locuitori, România este un jucător important al UE, fiind situată strategic la marginea estică a blocului comunitar, la granița cu Ucraina”.

Propun să nu uităm niciodată acest lucru.

