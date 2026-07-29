Cum poate ajunge mare parte din presa maghiară din Transilvania sub controlul unui senator UDMR „pe la spatele” Budapestei

Senatorul UDMR Lóránd Turos a depus la CNA documentele pentru prelurea trustului media care a primit milioane de euro în trecut de la guvernele conduse de Viktor Orban, relatează portalul de investigații Átlátszó Erdély (Transilvania Transparentă).

Astfel, potrivit documentelor Lorand Turos îl va înlocui pe Radu Morar la conducerea societății Magyar Médiaszolgáltatást Támogató Központ Nonprofit Kft.

MMTK deține unele din cele mai importante publicații maghiare din Transilvania, precum Krónika și Székelyhon, cât și licențele a 12 radiouri.

Potrivit Átlátszó, trustul media a primit 13,4 miliarde de forinți (aproximativ 35 de milioane de euro) din partea guvernelor conduse de Viktor Orbán, după 2017.

Turos și-a început cariera ca jurnalist. Între 2012 și 2016 a fost membru al CNA, iar pe lângă mandatul de senator deține mai multe afaceri, printre care și publicația Szatmári Friss Újság. Contactat de Átlátszó, el a refuzat să comenteze.

„Un gest profund neprietenos”

Acest transfer a deranjat formațiunea Tisza care a venit la putere la Budapesta după ce a reușit să câștige clar alegerile parlamentare din primăvară. Potrivit informațiilor publicațiilor Magyar Hang, situația trustului media transilvănean construit cu miliarde de forinți proveniți din Ungaria se află pe agenda Ministerului Culturii. Un înalt oficial al ministerului a calificat această inițiativă din partea UDMR drept „un gest profund neprietenos”.

Potrivit presei maghiare, nu este o inițiativă proprie a lui Turos ci „cel mai probabil scenariu este că Fidesz și UDMR au ajuns la o înțelegere în această privință pe la spatele lui Péter Magyar, noul prim ministru al Ungariei.”

Cum a ajuns Fidesz să controleze presa din Ardeal

Fidesz a construit un imperiu media în Transilvania cu fonduri publice după victoria în alegerile din 2010 care l-au adus la putere pe Viktor Orban, potrivit Magyar Hang.

Principalul actor a fost Gábor Liszkay, omul media al Fidesz, fondatorul și președintele consiliului de administrație al Kesma. Mai întâi, a cumpărat cotidianul Krónika și săptămânalul Erdélyi napló, apoi grupul de ziare cotidiene aparținând Udvarhelyi Híradó. Ulterior, au achiziționat patru posturi de radio regionale și un total de 12 frecvențe aparținând acestora, precum și multe alte organe.

Sprijinul financiar a fost asigurat inițial din fonduri publice furnizate de Szerencsejáték Zrt., apoi diverse ministere interne au oferit bani și, în același timp, Fundația pentru Cultura Maghiară condusă de Demeter Szilárd, dar cea mai mare parte a fost acordată de Fondul Bethlen Gábor.

În 2018, Éva Judit Korda, colegă cu Gábor Liszkay, a înființat Centrul de Sprijin pentru Servicii Media Maghiare Nonprofit Kft., care a achiziționat imediat mărcile online și tipărite ale celor mai valoroase branduri media din Transilvania, Krónika și Székelyhon. Ulterior, într-o tranzacție pe care Hang o califică „destul de ciudată”, acțiunile majoritare ale Alamo Impex 97 SRL, care deținea 12 frecvențe radio, au fost transferate și către MMTK.

MMTK este proprietatea privată a omului de afaceri român stabilit la Budapesta din vara anului 2023, Radu Morar Nicolae. Societatea non-profit nu avea alte venituri în afară de banii publici maghiari pe care i-a primit de la Spațiul Media din Transilvania. Conform surselor Hang, Radu Morar este un bun prieten și un coleg al lui Gábor Liszkay. Acesta din urmă deține mai multe companii media maghiare, precum Sláger FM, Dikh TV și radio, și mai multe canale tv.



