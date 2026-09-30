Cum poate fi combătută singurătatea în rândul vârstnicilor din România

Unul din șapte vârstnici din orașele României resimte un grad ridicat de singurătate, potrivit datelor prezentate de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor. Pentru mulți dintre ei, lipsa companiei se adaugă sentimentului că societatea îi dă la o parte. Am vizitat un spaţiu comunitar din București unde seniorii participă gratuit la activități și cunosc alți ca ei, ca să aflăm ce schimbă aceste întâlniri în viața lor.

Camera de Socializare a Seniorilor este un spaţiu comunitar aflat în magazinul Kaufland Pantelimon, unde Asociația Niciodată Singur organizează activități cu sprijinul Kaufland România. În ziua vizitei noastre, programul a cuprins o sesiune de exerciții fizice și un atelier de poezie.



Participanții au vorbit însă și despre lucrurile care le lipsesc în afara Camerei de Socializare: răbdarea celor din jur, conversațiile și ocaziile de a se implica în viața comunității.



„Mă face să ies din casă, să mă îmbrac frumos, să vin să vorbesc cu doamne”, spune una dintre participante. Georgeta, care are 75 de ani, vine pentru activitățile de mișcare și întâlnirile despre nutriție. Ea participă și la cluburi de lectură, iar aici a ales activitățile care o ajută să aibă grijă de ea.



Corina, în vârstă de 83 de ani, pregătește chiar ea materiale pentru întâlnirile culturale și atelierul de poezie. Îi încurajează pe ceilalți să citească și folosește texte cu litere mari, astfel încât participanții să le poată urmări mai ușor. Pentru ea, implicarea în spaţiul comunitar a pornit de la o nevoie personală: „Suntem foarte mulți dintre noi care suntem efectiv singuri. Și eu sunt singură”.



Mihai Tudoriu, coordonatorul Camerei de Socializare a Seniorilor, explică faptul că mulți seniori vin atât pentru activități, cât și pentru a socializa. Uneori, echipa trebuie să le câștige mai întâi încrederea: unii se tem că programele gratuite ar putea presupune costuri ascunse. Discuțiile cu ei îi ajută să înțeleagă ce găsesc aici și cum pot participa.



Problema depășește însă lipsa unor activități. „În ultimii 10 ani de experiență ai organizației noastre, am auzit sute de povești de la seniori care sunt pur și simplu înlăturați din viața socială cotidiană a orașului în care trăiesc”, spune Valentin Georgescu, directorul executiv al asociației Niciodată Singur.



Kaufland România, sponsorul principal al programului, susține acest spațiu de întâlnire pentru seniori. Cătălina Ungureanu, reprezentantul companiei, spune că implicarea în proiect a început în urmă cu aproape doi ani, din dorința de a sprijini comunitățile din care fac parte magazinele lor.



Pentru participanți, sprijinul se vede în posibilitatea de a reveni la activități, de a lega prietenii și de a contribui, la rândul lor, cu ceea ce știu, dar și din faptul că personalizează participanți locul cu cărțile favorite și campionatele lor de Rummy.

Articol susținut de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor şi Kaufland România