Cum poți primi gratuit transport cu elicopterul la nunta ta în acest weekend, când vei găsi și peste 1500 de modele noi de rochii de mireasă, dar îți poți “mărita“ și fosta rochie

La Mariage Fest, în perioada 28-30 martie, cei de la Pădurile Regale lansează oficial un concept unic în România: mesele, ringul și scena chiar în mijlocul pădurii, printre copaci. Magia care face acum posibilă o nuntă 100% în aer liber și cu toate acestea feriți de ploaie, vânt și insecte, vă va fi dezvăluită în cadrul unei întâlniri cu un wedding planner Bon Mariage chiar în cadrul târgului. Veți putea atunci afla cum este posibilă magia, dar și cum veți putea sosi GRATUIT cu elicopterul în ziua nunții voastre și cum sunt transportați gratuit invitații prin serviciul BLUE.

În plus, tot la MARIAGE FEST, veți putea să aduceți GRATUIT rochia de mireasă în cadrul campaniei MĂRITĂ-ȚI ROCHIA:

Târgul Național de Nunți Mariage Fest este partener cu târgurile relevante din țară, motiv pentru care de-a lungul timpului am dezvoltat proiecte și concepte împreună cu aceștia.

Așa se face că ediția aceasta vom dezvolta la București un concept creat la Timișoara de către organizatorii TÂRG PENTRU MIRESE. După principiul: acum în Timișoara, mâine în toată țara, MĂRITĂ-ȚI ROCHIA va oferi tuturor mireselor șansa de a-și vinde rochia FĂRĂ NICIUN COST, unei viitoare mirese. Știm că mireasa modernă nu este atașată de obiecte cât este de experiențe, așa că TE AȘTEPTAM JOI, 27 martie, în intervalul 16.00-19.00 și VINERI, 28 martie, în intervalul 10.00-12.00, la Palatul Parlamentului (intrarea E1, Calea 13 Septembrie) să îți aduci rochia pe care ai purtat-o la nuntă, iar noi te ajutăm să găsești o posesoare nouă.

IMPORTANT: facem această campanie PRO-BONO atât pentru fostele mirese, cât și pentru viitoarele mirese.

Nu este nevoie să stați în stand, deoarece organizatorii vor pune la dispoziție un stand și personal de specialitate care se va ocupa în numele vostru de vânzare.

PENTRU VIITOARELE MIRESE aceasta este ocazia perfectă să își achiziționeze la preț accesibil o rochie de brand și este bine să știți că organizatorii Mariage Fest nu rețin niciun comision din această acțiune, negocierea având loc DIRECT ȘI EXCLUSIV între proprietara rochiei și doritoarea rochiei.

În cadrul Mariage Fest, e bine să știți că mulți expozanți prezenți sunt “Furnizori GARANȚI AFIN”. Pe nunti.ro poți găsi lista cu toți membri garantați de către Asociația Furnizorilor din Industria Nunților. Aceasta este practic garanția că serviciile și produsele lor vă sunt oferite la înalte standarde și că ei sunt furnizorii voștri de încredere. Pe o piață în care își mai fac încă locul furnizorii neserioși, Târgul Național de Nunți își propune să vă ofere soluții 100% sigure și profesioniste, așa că tot ce vă rămâne de făcut este să cumpărați tot ce aveți nevoie de la furnizori de încredere.

Acesta este ultimul târg de nunți din acest sezon de la Palatul Parlamentului, așadar și ULTIMA șansă pentru cei care se căsătoresc în 2025 să își cumpere tot ce au nevoie pentru nunta lor și la CELE MAI BUNE PREȚURI.

Cum sunt așteptați cel puțin 12.000 vizitatori din toată țara și din diasporă, recomandăm să se țină cont de acest program de vizitare:

Vineri: 12:00-19:00, ultima oră de intrare este 18:00,

Sâmbătă: 10:00-19:00, ultima oră de intrare este 18:00,

Duminică: 10:00 – 18:00, ultima oră de intrare este 17:00

MARIAGE FEST în cifre înseamnă:

Ediția cu numărul 43

2.850 rochii de mireasă prezente la târg

1.950 costume pentru miri

65 locații de nuntă

225 expozanți din toată țară

21.000 modele de inele de logodna și verighete

24.500 modele de invitații

Lor li se alatură desigur: foto-video, DJ, artiști, aranjamente florale, cabine foto, transport, artificii și absolut tot ce îți este necesar pentru nunta ta din 2025 și chiar 2026, dar și oferte pentru rochii de mireasă, accesorii pentru miri și mirese, pantofi, bijuterii, s.a.m.d.

LISTA EXPOZANȚILOR acestei ediții și ofertele lor generoase este aceasta:

Adrian Oprea bijuterii, ALEXANDRA LAZAR FOTO-VIDEO, Alina Vreju Events, Amintiri de Poveste, Andrei Roman – Fotograf, Aranjamente by Dana Nedelcu, Atelier Atlas – Fine art stationery, ATK Events, B&B Cofetarie, Bijuteria Almas, BLOOMBOX FLOWERS, Bogdan Savu – Videograf, Cabina foto / Video 360 Copacul cu Amintiri, Cabina Foto Vintage, C ZAMFIRA – AGAPPI, Canfilme, Caii de la Letea, Carolyne Flower Shop, Carousel Ballroom, Casa Anke si Restaurant Monarh, CHARLEROY by Diana Bisinicu, Conacul Filipescu, Cofetaria ARMAND, CONSIGLIERI, Coriolan, Crama Viisoara, CREATIV.RO, Cristian Rucareanu Fotograf, DAVID C. SUITS – lasă costumul să te promoveze!, Delicake Events, Domeniile Saftica, Domeniile Samburesti, Doua Inimi, DREAM Jewellery, Dream Party, DAMIAN DRAGHICI, Elizabeth – Bride, EMILY G, Enny Alex Photography & Mihai Claudiu Films, Evenimente Unice Foto-Video, EVENSILV, Faleza 23, Fearless Weddings, FlashBox, Flori Poznase, Florin Grigore & Star Music Band, Flower Universe, Formatia ADA Band, FORMATII NUNTĂ, Foto Experience/Foto-video FotoMoments, Fotograf – Gabriel Florea, Firma – AIFUNBOX, FOTOGRAF ADRIAN SCINTEI, FLORA GIFT, GLOBAL ESTATE CAPITAL, Hotel Marshal Garden, HANGOFF, Ice Cream Bar Bucuresti, Imaginea Nuntii Tale, Imperial One, IMPRESSION VANGUART Amintiri pentru totdeauna, Inpixels, INTERACT – CURTEA VECHE, IRINA – CASA CU PRAJITURI, IVORY.ING, Jedan Design, KAYA PALAZZO, LACUL VERDE, LAEL FASHION, LAGOO, LARA SWEETS, LISA & CO, Hotel Azuga Lux Garden Hotel, LIBERTE, Leone D’Oro, LIFE Dental Spa – clinica stomatologica laser, LOTUS BY THE LAKE, Litere luminoase – Boeme Events, Lorelei Jay, LUADA, LUNA DE MIERE, MILO 6, MUSICAL GUEST, Mariage à Paris, MARIS, MARBEL HALL, MARKET AROMA, MEN’S CAVE – Lifestyle Boutique, MK PHOTOGRAPHY, Momento Ballroom, Monarch for Men, Nunti de Vis, Nusi Fill, NUNTA PE PANZA, One Love Coffee, PARTY STARTERS, Padurile Regale, Paula Turcu, Palatul Noblesse, Perinita Band, Petrisor Events Inchiriere logistica pentru evenimente, POXI, PRINSART, Pyro show Artificii profesionale pentru evenimentul tău, Rabal su Misura, RAMATUELLE, Radisson, SOUTH EURO , SAVORY EVENTS, Seafood Corner, SIMONA PREDA WEDDING PLANNER, Shoteria, Sir Ludovic – Costume la Comandă, STIL DIAMONDS, Studio Creativ, Style Up by Ungureanu Luminița, TEILOR, Thaice Cream, THE COSTUME, TRASER GOLD, THE GREEN BARN, Trends by Adina Buzatu, Trupa MAGIC LEVEL & LIZ, TUDOR TAILOR, Twins by the Lake, Urban Events, UNDA OPEN POSSIBILITIES, VALMAND, VE-KA BRIDAL, Veronesse, VICTOR FOTO VIDEO, Victoria Maksimciuk, VIGGO, VIRAGGO, we do wow events, Wedding Day, WEDDING STUDIO PHOTO-VIDEO, Ze Caffe, ZOOMA Events& more parte a grupului City Grill, Photografie.ro

Mariage Fest, 28-30 martie, la Palatul Parlamentului.

Detalii pe www.mariagefest.ro și pe Facebook: https://www.facebook.com/mariagefest

Intrarea este C1, cea principală, situată la intersecția dintre Bdul Libertatii și Bdul Națiunile Unite: Pe Waze/Google Maps se caută: Mariage Fest.

Parcarea gratuită în incinta Palatului pe la C1, în limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau șoferii Uber/Bolt au acces chiar până la scările Palatului Parlamentului.

Articol susținut de Afin.ro