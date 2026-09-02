Cum răspunde George Simion întrebărilor repetate puse de Recorder privind demiterea lui Lucian Pahonțu: „Ori Recorder, ori Nicușor Dan?

George Simion a replicat prin a acuza Recorder, care a publicat săptămâna trecută investigația despre Lucian Pahonțu, că l-a susținut pe președintele Nicușor Dan în campania electorală din 2025. Reporterul i-a repetat de patru ori întrebarea „dacă susține demiterea lui Lucian Pahonțu”.

Dialogul a avut loc miercuri pe holurile Parlamentului la finalul unei conferințe de presă susținută de George Simion.

Redăm integral dialogul:

Recorder: Îi solicitați domnului președinte să-l demită pe domnul Pahonțu?

George Simion: Cred că Recorder, susținătorii dumnealui, îi solicită.

-Și eu vă întreb pe dumneavoastră.

– Îi rog. Mă alătur dorinței de transparență și așteptăm să se facă lumină.

– Deci susțineți că trebuie să demisioneze? Îi solicitați asta domnului președinte?

-Repet. Domnul Pahonțu, domnul Coldea sunt sistemul care a condus de 35 de ani și l-au pus pe Nicușor Dan. Dacă vrei să îi ceri lui Nicușor Dan să-și omoare stăpânul și dacă vrei să negi cum înțeleg că nu vă mai aduceți aminte ce a făcut Recorder în campania electorală. E o disonanță cognitivă.

– Eu vă întreb dacă ar trebui demis domnul Pahonțu și îmi spuneți ce a făcut Recorder. Deci, trebuie demis?

– Mă întrebați de o controversă că nu știm cine a spus adevărul: ori Recorder ori Nicușor Dan? Noi vrem transparență și demiterea șefilor care au condus.

Anterior, în conferința de presă, George Simion a amintit de un moment din 2009 când a fost întrebat dacă vrea audierea în Parlament a lui Lucian Pahonțu.

„Îi duceam lumânări lui Ion Iliescu. Și atunci exista Lucian Pahonțu, și atunci cei care astăzi fac marile dezvăluiri știau cine e Lucian Pahonțu, dar era «băiatul nostru bun». Mă bucur că au ajuns acum la concluzia că nu este bun și că oamenii care fac parte din fosta Securitate ajung să fie expuși public. Trebuie dovedit lucrul ăsta și ne trebuie mai multă transparență”, a declarat Simon

Incidentul la care face referire Simion a avut loc în 2009 când George Simion, pe atunci liderul grupării „Noii Golani”, a mers la locuința lui Ion Iliescu, de ziua de naștere a fostului președinte. Acolo, el a aprins lumânări în memoria morților de la Revoluție.

„Și chemarea sa, și a altor șefi de servicii. Problema este că de fiecare dată când vine AUR cu o propunere către colegii de la USR nu e bine, că vine din partea AUR. Noi nu avem rețineri. Acum, dacă se bat două tabere din fosta Securitate”, a mai declarat președintele AUR cu referire solicitarea USR de audiere a lui Pahonțu în Parlament.

Simion, ironii după ce Nicușor Dan l-a apărat pe Pahonțu

Joi seară, de la Chișinău, șeful statului a făcut primele declarații după izbucnirea scandalului legat de implicarea generalului Lucian Pahonțu în reprimarea evenimentelor de la Revoluție și Mineriadă.

„Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istoria României. E regretabil că Parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat, participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație”, a declarat Nicușor Dan.

„Ca să vă revanșați pentru eroare, înscrieți-vă în AUR sau măcar semnați pentru demiterea lui”, a fost mesajul transmis vineri dimineață de George Simion către românii care l-au votat pe Nicușor Dan.

Recorder: Pahonțu, parte din forțele de represiune în două momente cheie din istoria României

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București.

Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității, conform Recorder.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau împotriva regimului Ceaușescu.